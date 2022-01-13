Почему снизилась эффективность COVID-вакцин и когда удастся преодолеть вирус - ответ врача

Врач рассказал о штамме коронавируса Омикрон / Фото Reuters

Штамм коронавируса Омикрон обнаружили в Украине еще в декабре прошлого, 2021 года. Из-за внешней и внутренней миграции украинцев в период новогодних праздников, интенсивность распространения коронавируса возрастает ,заявил в комментарии Главреду врач-эпидемиолог Сергей Кравченко, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов.

По словам доктора, "после праздников заболеваемость продолжает расти, а вместе с ней - и нагрузка на систему здравоохранения".

"Врачи-эпидемиологи изначально говорили, что основная цель вакцинопрофилактики - избежать тяжелого течения болезни. Формирование новых штаммов, Омикрона и Дельты, снизило эффективность вакцин, из-за чего вакцинированные хоть и болеют, но гораздо легче тех, кто столкнулся с вирусом впервые и не имеет прививки", - сообщил Сергей Кравченко.

По его словам, наша страна и весь мир до сих пор находится в условиях пандемии.

"Поскольку эпидемия коронавируса еще не преодолена, то и противоэпидемиологические мероприятия в виде карантинных ограничений наверняка будут продолжаться в обозримом будущем", - отметил врач.

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Именно поэтому, по убеждению Сергея Кравченко, никакого спада заболеваемости нет и быть не может, а наоборот - есть новый возбудитель, который вызывает новое и малознакомое заболевание.

"Более того, коронавирус циркулирует только второй год - он все еще проходит период адаптации, эволюционирует и преподносит сюрпризы в виде все новых и новых штаммов. Поэтому, исходя из темпов распространения штаммов и вакцинации, коронавирус вряд ли удастся полностью преодолеть по меньшей мере, до 2024 года", - подытожил он.

Коронавирус в Украине

Напомним, в Украине зафиксирован резкий рост больных коронавирусом. Впервые за время новогодних и рождественских праздников в этом году число новых выявленных больных за сутки превысило 10 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, по состоянию на утро 13 января 2022 коронавирус в Украине за сутки выявили у 10 046 жителей страны. В том числе заболели 590 детей и 255 медработников.

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