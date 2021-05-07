Почему у человек COVID-19 отбирает вкус - ученые назвали причину

В исследовании отмечается, что восстановление вкусовых стволовых клеток у выздоравливающих пациентов может занять несколько недель и дольше.
Американские ученые выяснили, что расположенные на языке вкусовые рецепторы содержат ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2), через который коронавирус проникает в клетки. Результаты исследования опубликованы на специальном портале bioRxiv.
Как пояснили ученые, при инфицировании вкусовые клетки также могут быть поражены. Это объясняет факт, что больные COVID-19 жалуются на потерю вкуса или изменение вкусовых ощущений.
Специалисты Национального института США по проблемам старения под руководством Джозефин Иган сравнили ощущения людей с коронавирусом и состояние их вкусовых рецепторов во время болезни и спустя полгода после выздоровления. В исследовании отмечается, что восстановление вкусовых стволовых клеток у выздоравливающих пациентов может занять несколько недель и дольше.
Как полагают исследователи, полученная информация о том, что COVID-19 проникает в организм через рецепторы, может помочь в разработке методов лечения людей, у которых после коронавируса наблюдается длительная потеря вкуса.
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Британский вирус-"мутант" - о чем ранее сообщалось:
- 14 декабря 2020 года британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
- Мутировавший COVID-19 связали с неким пациентом из Кента. Считается, что это первый случай появления в мире нового штамма коронавируса.
- Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.