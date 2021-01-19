Почему утром болит голова: врачи назвали причину

Медики назвали несколько причин, почему утром болит голова.
Часто утренняя головная боль становится постоянной. Врачи назвали несколько причин, по которым утром может болеть голова.
Плохой сон. Врачи говорят, что на сон необходимо 7-8 часов. А если вы спите меньше – организм впадает в режим паники. В теле начинают выделяться гормоны, которые повышают сердцебиение, кровяное давление и уровень стресса. Это все может вызвать головные боли.
Еще одна причина – спать больше 10 часов, особенно после 3-дневного недосыпа – это очень плохая идея. Такой сон понижает уровень гормона серотонина – "гормона счастья", а это уменьшает приток крови и провоцирует головную боль.
Храп может быть признаком того, что вам не хватает кислорода во сне. Очень громкий храп может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, в частности, апноэ. Дефицит кислорода расширяет сосуды мозга, повышает приток крови и увеличивает давление в головном мозге.
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Депрессия может провоцировать головные боли по утрам. Во время депрессии у человека снижен уровень гормона серотонина. К тому же, человек может совершенно не придерживаться распорядка дня и либо очень много спать, либо не спать вообще, пишет Women's Health.
Высокое кровяное давление. Если ваше давление превышает 140/90, то кровь больше давит на мозг. Это и провоцирует головные боли.
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