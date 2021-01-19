УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Почему утром болит голова: врачи назвали причину

19 января 2021, 01:05

Медики назвали несколько причин, почему утром болит голова.

Почему утром болит голова / pixabay

Часто утренняя головная боль становится постоянной. Врачи назвали несколько причин, по которым утром может болеть голова.

Плохой сон. Врачи говорят, что на сон необходимо 7-8 часов. А если вы спите меньше – организм впадает в режим паники. В теле начинают выделяться гормоны, которые повышают сердцебиение, кровяное давление и уровень стресса. Это все может вызвать головные боли.

Еще одна причина – спать больше 10 часов, особенно после 3-дневного недосыпа – это очень плохая идея. Такой сон понижает уровень гормона серотонина – "гормона счастья", а это уменьшает приток крови и провоцирует головную боль.

Храп может быть признаком того, что вам не хватает кислорода во сне. Очень громкий храп может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, в частности, апноэ. Дефицит кислорода расширяет сосуды мозга, повышает приток крови и увеличивает давление в головном мозге.

Читайте такжеЧто нельзя есть на завтрак

Депрессия может провоцировать головные боли по утрам. Во время депрессии у человека снижен уровень гормона серотонина. К тому же, человек может совершенно не придерживаться распорядка дня и либо очень много спать, либо не спать вообще, пишет Women's Health.

Высокое кровяное давление. Если ваше давление превышает 140/90, то кровь больше давит на мозг. Это и провоцирует головные боли.

Здоровье - о чем ранее сообщал Главред:

здоровье депрессия сон
Сейчас вы просматриваете новость «Почему утром болит голова: врачи назвали причину». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Прижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на КрещениеПрижмет сердце и голову: как долго будут атаковать магнитные бури на Крещение Названы признаки слабой иммунной системы: когда обращаться к врачуНазваны признаки слабой иммунной системы: когда обращаться к врачу Врачи рассказали о пользе замороженных овощей и фруктовВрачи рассказали о пользе замороженных овощей и фруктов Ученые рассказали, какой природный антисептик лучше остальныхУченые рассказали, какой природный антисептик лучше остальных Где взять витамин D: лучшие источникиГде взять витамин D: лучшие источники
Следующий материал

Последние новости

01:36
Как в фильме Терминал: мужчина три месяца прожил в аэропорту Чикаго
01:05
Почему утром болит голова: врачи назвали причину Видео
00:55
Какие продукты помогут убрать лишний жир - ответ диетологов
00:24
Синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление Видео
00:19
Красивые поздравления с Днем супруга 2021 – открытки и пожелания для мужа
Реклама
18 января, понедельник
23:59
Авария сухогруза в Турции: появились подробности о погибших Видео
23:32
Трамп в последний день президентства готовит сюрприз для сотни американцев Видео
22:59
Коронавирус в Украине 18 января: зафиксирован рекордно низкий прирост больных Видео
22:57
В Украине "вернут" красные дипломы: появились детали скандального решения МОН Видео
22:41
В Швейцарии сошла лавина, под снегом оказалось десять человек Видео
22:40
Как накрутить волосы плойкой в домашних условиях Видео
22:28
"Свободу Навальному": в России начались жесткие задержания и разгон протестующих Видео
22:24
В Кривом Роге кафе выложило рекламный ролик с намеком на оральный секс
22:19
Перевыборы мэра в Броварах: кто побеждает в первом туре
22:19
Как мотивировать себя тренироваться: названы способы Видео
22:04
Главная ошибка орального секса: эскортница поделилась лайфхаком Видео
21:52
В Украине снизили цены на газ: Кабмин обнародовал документ Видео
21:51
Как вернуть сексуальное желание: эксперты показали техники Видео
21:25
Ученые назвали травяной чай, который защищает от рака и сердечных приступов Видео
21:25
"Ковидный язык": врачи удивили новым симптомом болезни Видео
Реклама
21:25
Смертность в Украине резко возросла: появилась печальная статистика Видео
21:11
Гороскоп на 19 января для всех: наслаждение любовью и нужные связи Видео
21:00
Вечерок на суженого: как безопасно гадать в Крещенский Сочельник Видео
21:00
Цвета, без которых мода весна-лето 2021 невозможна Фото Видео
20:58
Навального отправили в СИЗО: где будут удерживать оппозиционера Видео
20:53
Лечение COVID-19 в Украине: что для украинцев бесплатно Видео
20:51
Сейсмолог рассказал, почему Украину стало чаще трусить от землетрясений Видео
20:32
Купание в ледяной воде на Крещение: врач пояснил, как не заболеть Видео
20:14
Настя Ивлеева разделась для купания в проруби на морозе
20:12
Заграница помогла: популярная у фанатов Трампа соцсеть Parler "перебралась" в Россию Видео
20:12
Сильный мороз и снегопад: какой будет погода на Крещение Видео
20:11
Крещение Господне – приметы, традиции и запреты праздника Видео
20:00
Лукашенко предрек интернету "увядание" и призвал смотреть телевизор
19:55
Подопытные кролики: шведы вознамерились испытать на украинцах лекарство против COVID-19 Видео
19:48
Генри Кавилл вернулся к съемкам 2 сезона Ведьмака
19:30
У Зеленского назвали три главных задачи в отношениях с США Видео
19:30
Новый скандал с вакциной Pfizer: два человека скончались после прививки Видео
18:56
"Слуга народа" предложила отказаться от переноса рабочих дней
18:43
Лавров разразился обвинениями в адрес Германии и Франции из-за Донбасса Видео
18:34
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
Реклама
18:27
В ВОЗ заявили, что мир находится на грани катастрофы - какие страны в опасности Видео
18:17
В США над Капитолием небо укутали клубы дыма: что произошло Видео
18:06
Эксперт уличил власти во лжи и назвал реальную цену газа Видео
17:56
"Прогулка по любимому Киеву": Ани Лорак вернулась из России
17:56
В Украине закрепят цену на доставку газа: НКРЭКУ опубликовала документ Видео
17:37
У Минска отобрали чемпионат мира по хоккею Видео
17:20
Новый поворот: в Германии экологи мешают достроить Северный поток-2 Видео
17:15
Смерть после укола: медик скончался через 24 часа после вакцины от коронавируса Видео
17:10
Создатели Секса в большом городе заменили Саманту другими героями
16:57
Бизнес Илона Маска в Украине: у Зеленского сделали неожиданное заявление Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять