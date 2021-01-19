Почему утром болит голова: врачи назвали причину

Почему утром болит голова / pixabay

Часто утренняя головная боль становится постоянной. Врачи назвали несколько причин, по которым утром может болеть голова.

Плохой сон. Врачи говорят, что на сон необходимо 7-8 часов. А если вы спите меньше – организм впадает в режим паники. В теле начинают выделяться гормоны, которые повышают сердцебиение, кровяное давление и уровень стресса. Это все может вызвать головные боли.

Еще одна причина – спать больше 10 часов, особенно после 3-дневного недосыпа – это очень плохая идея. Такой сон понижает уровень гормона серотонина – "гормона счастья", а это уменьшает приток крови и провоцирует головную боль.

Храп может быть признаком того, что вам не хватает кислорода во сне. Очень громкий храп может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем, в частности, апноэ. Дефицит кислорода расширяет сосуды мозга, повышает приток крови и увеличивает давление в головном мозге.

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Депрессия может провоцировать головные боли по утрам. Во время депрессии у человека снижен уровень гормона серотонина. К тому же, человек может совершенно не придерживаться распорядка дня и либо очень много спать, либо не спать вообще, пишет Women's Health.

Высокое кровяное давление. Если ваше давление превышает 140/90, то кровь больше давит на мозг. Это и провоцирует головные боли.

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