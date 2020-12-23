Почему утром нельзя пить кофе: врачи заявили об опасности

Почему утром запрещено пить кофе / pixabay

​Кофе полезен для здоровья, он защищает от депрессии и болезни Альцгеймера. Но врачи настоятельно рекомендуют не пить кофе утром.

Слухи о том, что утренний кофе вреден, возникли не просто так. Такое мнение основывается на том факте, что кофеин угнетает синтез кортизола, пишет Viral Bake. ​

Кортизол – гормон стресса. Он вырабатывается организмом человека при воздействии стрессовых факторов, причем, смена состояния со сна на бодрствования к ним также относится. Кортизол, вырабатываемый нашим телом в момент пробуждения, помогает просыпаться, стимулируя организм "собраться".

По словам медиков, со временем организм "привыкает" к тому, что стимулятор для бодрости ему поступает извне. При этом выработка собственного внутреннего стимулятора замедляется. Таким образом, отказ от утреннего кофе приведет к тому, что организм просто не сможет проснуться утром. Именно этим фактом противники утреннего ритуала объясняют вред кофе утром – он вызывает зависимость, которая нарушает работу организма человека.

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Естественные всплески кортизола предусмотрены природой также вечером (перед сном) и в обеденное время.

Медики назвали оптимальное время, когда можно пить кофе – 10–12 часов, а также период после обеда и до 18 часов.

Есть еще один повод назвать кофе вредным напитком для утреннего употребления.

Это – его влияние на желудок. Горячий напиток, выпиваемый на голодный желудок, является раздражителем вызывающим повышение кислотности. Частое употребление кофе натощак может привести к возникновению хронических заболеваний желудочного тракта. Смягчить действие кофе поможет добавление в чашку существенного количества молока или сливок.

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