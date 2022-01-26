Почему в морозы нельзя одевать колготки под джинсы и как утеплиться - ответ эксперта

Во время сильных морозов модницы часто забывают о своей стильности в одежде и одеваются как можно теплее.
Во время сильных морозов модницы часто забывают о своей стильности и одеваются как можно теплее. К тому же многие девушки натягивают под джинсы колготы. Однако, мало кто знает, что они не дышат и не согревают, ведь плотная гладкая синтетика не проводит тепло, сообщает ELLE.
Специалисты рассказали о решениях, которые по-настоящему спасут от мороза.
Теплые джинсы
Важно зимой иметь джинсы с утеплением. В частности, они отличаются от обычных плотностью денима, наличием наполнителей или подкладки – от натурального хлопка для несильных холодов до плотного начеса для пронизывающих морозов.
Термобелье
Такое белье прекрасно согреет вас в минусовую погоду. Она комфортнее и теплее, чем синтетические колготки.
Шерстяные колготки
Вот такие колготы сделаны из тонкой шерсти и они действительно согреют благодаря теплопроводности и воздухопроницаемости натуральной пряжи. Также они не позволят вам заболеть из-за переохлаждения.
Теплые носки
Если у вас преимущественно мерзнут голени, то нужно обратить внимание на высокие теплые носки из натуральной шерсти.
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