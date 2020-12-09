Почему в отношениях пропадает секс: психолог назвала главные причины

Психолог объяснила, почему в отношениях может исчезнуть секс / УНИАН

Психолог Екатерина Клюшниченко сообщила, что у партнера может по ряду причин исчезнуть желание заниматься сексом.

Сексуальное влечение может пропасть из-за конфликтов, недосыпания и стресса, рассказала эксперт в интервью УНИАН.

Собеседница добавила, что партнер может не хотеть близости из-за страхов, тревожного состояния, депрессии или физической слабости.

"…Тут уже необходимо работать индивидуально. Но проявить заботу о партнере и поинтересоваться, как он себя чувствует, очень важно в момент сексуального спада", – отметила психолог.