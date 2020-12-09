Почему в отношениях пропадает секс: психолог назвала главные причины

Интимные проблемы возможны из-за тревожности, поделилась эксперт.
Психолог Екатерина Клюшниченко сообщила, что у партнера может по ряду причин исчезнуть желание заниматься сексом.
Сексуальное влечение может пропасть из-за конфликтов, недосыпания и стресса, рассказала эксперт в интервью УНИАН.
Собеседница добавила, что партнер может не хотеть близости из-за страхов, тревожного состояния, депрессии или физической слабости.
"…Тут уже необходимо работать индивидуально. Но проявить заботу о партнере и поинтересоваться, как он себя чувствует, очень важно в момент сексуального спада", – отметила психолог.
- Ранее гинеколог Екатерина Борзенко говорила, что у мужчин и женщин из-за неправильного питания могут возникнуть проблемы с либидо (сексуальное желание).
- Врач предупредила, что увеличение массы тела и гиподинамия являются врагами либидо.
Автор: Екатерина Присяжнюк