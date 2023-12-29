Почему важно есть яблоки каждый день: 7 причин, о которых вы не знали

Если вы думали о здоровом образе жизни, вы можете начать с яблока в день. Главред узнал о пользе и оптимальном количестве этого фрукта для нашего организма.

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В чем польза яблок для организма / Коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com, pixabay.com

Яблоки - это один из самых популярных фруктов в мире. Они вкусные, доступные по цене и обладают множеством полезных свойств для здоровья.

Почему важно есть яблоки каждый день

Регулярное употребление яблок может принести много пользы для здоровья. они содержат значительное количество витамина C, который поддерживает иммунитет и способствует здоровью кожи. Кроме того, они богаты диэтическими волокнами, которые полезны для пищеварительной системы и поддерживают здоровье сердца.

Яблоки содержат широкий спектр полезных веществ, в том числе:

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Фруктоза;

Витамины (C, A, K, E);

Минералы (калий, кальций, магний, железо);

Органические кислоты;

Флавоноиды;

Исследования показали, что люди, которые едят яблоки каждый день, имеют более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета, ожирения, заболеваний легких, неврологических заболеваний.

В чем польза яблок для организма

Вещества, которые содержатся в яблоках помогают поддерживать здоровье всего организма. В частности, яблоки:

Улучшают работу пищеварения. Снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Снижают риск развития некоторых видов рака. Улучшают иммунитет. Снижают уровень холестерина. Укрепляют кости. Улучшают состояние кожи.

Сколько яблок в день нужно есть

Медицинские исследования рекомендуют употреблять одно или два яблока в день для поддержания здорового состояния. Однако, если вы хотите получить максимальную пользу для здоровья, вы можете есть до 3-4 яблок в день. Также важно включать различные сорта яблок, чтобы получить разнообразие питательных веществ, которые они обеспечивают.

Чем полезно есть яблоки на ночь

Яблоки - хороший источник клетчатки, которая помогает вам чувствовать себя сытым. Поэтому яблоки могут быть полезным перекусом перед сном, чтобы избежать переедания.

Кроме того, яблоки содержат пектин, который является типом клетчатки, которая помогает регулировать уровень сахара в крови. Это может быть особенно полезно для людей с диабетом или нарушением толерантности к глюкозе.

Однако, если у вас проблемы с пищеварением, лучше не есть яблоки на ночь, так как они могут вызвать газообразование.

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