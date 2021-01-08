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Почему вино и сыр полезны для организма - ответ ученых

8 января 2021, 01:54
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Отличная новость для всех гурманов, которые любят выпить винца и закусить сыром.

Вино, сыр
Почему вино и сыр полезны для организма / foodrussia

Сыр и вино помогают предотвратить старческое слабоумие и другие возрастные изменения в работе мозга.

Об этом заявили ученые из Университета Айовы. Результаты их свежего исследования опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease. По данным издания, нейрофизиологи проанализировали уровень интеллекта почти 1800 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Для этого они попросили их пройти тест на "подвижный интеллект".

Он позволяет выяснить умение решать совершенно новые задачи, учиться разбираться в делах, в которых у человека нет никакого опыта, схватывать на лету, как пишут авторы научной работы. При этом участников исследования расспросили об их ежедневном рационе.

И вот основные выводы ученых:

  • Сыр показал себя как самый главный продукт, защищающий от возрастного ухудшения умственных способностей;
  • Ежедневное употребление алкоголя, в частности красного вина, связано с улучшением когнитивных функций;
  • Еженедельное употребление мяса ягненка, но никакого другого красного мяса, показывает улучшение долгосрочных когнитивных навыков;
  • Чрезмерное употребление соли вредно, но лишь людям с уже наметившимся риском развития болезни Альцгеймера может понадобиться контролировать количество соли в рационе, чтобы избежать когнитивных проблем.

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Вино влияние на организм - что было ранее:

  • До того ученые из Альбертского университета (Канада) выяснили, что бокал вина равен часу в тренажерном зале
  • Группа исследователей из медицинской школы Университета имени Джорджа Вашингтона (США) установила - красное вино помогает сохранять людям остроту зрения до самой старости.
здоровье вино сыр
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