Почему вино и сыр полезны для организма - ответ ученых

Почему вино и сыр полезны для организма / foodrussia

Сыр и вино помогают предотвратить старческое слабоумие и другие возрастные изменения в работе мозга.

Об этом заявили ученые из Университета Айовы. Результаты их свежего исследования опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease. По данным издания, нейрофизиологи проанализировали уровень интеллекта почти 1800 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Для этого они попросили их пройти тест на "подвижный интеллект".

Он позволяет выяснить умение решать совершенно новые задачи, учиться разбираться в делах, в которых у человека нет никакого опыта, схватывать на лету, как пишут авторы научной работы. При этом участников исследования расспросили об их ежедневном рационе.

И вот основные выводы ученых:

Сыр показал себя как самый главный продукт, защищающий от возрастного ухудшения умственных способностей;

Ежедневное употребление алкоголя, в частности красного вина, связано с улучшением когнитивных функций;

Еженедельное употребление мяса ягненка, но никакого другого красного мяса, показывает улучшение долгосрочных когнитивных навыков;

Чрезмерное употребление соли вредно, но лишь людям с уже наметившимся риском развития болезни Альцгеймера может понадобиться контролировать количество соли в рационе, чтобы избежать когнитивных проблем.

Читайте такжеВкуснющее быстрое вино из винограда без сахара – пошаговый рецепт

Вино влияние на организм - что было ранее: