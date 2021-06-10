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Почему волосы становятся тоньше и выпадают: пять причин

10 июня 2021, 23:04

Причиной истончения волос у женщин является гормональный дисбаланс.

Волосы
ВолосыГормональный дисбаланс обычно вызван одной из двух причин / fashionlady.in

Если вам кажется, что ваши волосы не такие густые, как раньше, вы не одиноки. В среднем человек теряет от 50 до 100 волос в день - и это число может расти, если вы неправильно питаетесь, находитесь в состоянии стресса или страдаете определенными заболеваниями.

Вот пять причин, по которым вы можете испытывать истончение волос, и способы их устранения, пишет Insider.com.

1. Гормональный дисбаланс

По словам Дебры Джалиман, доктора медицины, сертифицированного дерматолога и доцента дерматологической школы медицины, распространенной причиной истончения волос у женщин является гормональный дисбаланс.

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Гормональный дисбаланс обычно вызван одной из двух причин:

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ). СПКЯ - это состояние, при котором у женщин наблюдается избыток мужского гормона тестостерона. Хотя у людей с СПКЯ чаще наблюдается избыточный рост волос, в некоторых случаях это может вызвать их истончение. Потому что тестостерон превращается в дигидротестостерон (ДГТ), который сжимает волосяной фолликул и делает волосы тонкими, ломкими и более склонными к выпадению, - говорит Джалиман.

Менопауза: женщины обычно испытывают менопаузу в возрасте 40-50 лет. За это время уровень эстрогена падает, а уровень тестостерона повышается. Опять же, это приводит к тому, что ДГТ влияет на рост волос.

Как это исправить:

Джалиман говорит, что людям с СПКЯ может быть назначен препарат под названием спиронолактон, который блокирует избыток мужских гормонов. Для женщин в период менопаузы, особенно если вы испытываете другие беспокоящие симптомы, гормональная терапия может быть вариантом.

2. Диеты с низким содержанием белка

По словам Джалимана, недостаток питательных веществ, особенно белка, может вызвать выпадение волос. Белок является строительным материалом для волос, поскольку волосы состоят в основном из белка, называемого кератином.

Джалиман говорит, что когда вы не получаете достаточного количества белка, белок, который вы едите, отдается приоритетным для более важных функций организма, а рост волос лишен приоритета. Это мешает вашему телу отрастать новые волосы, что приводит к более редким локонам.

В одном небольшом исследовании 2015 года женщинам с редеющими волосами давали протеиновую добавку два раза в день в течение 90 дней. В конце исследования исследователи обнаружили, что дополнительный белок способствует росту волос и снижает их выпадение.

3. Послеродовой период

После родов у вас может наблюдаться период чрезмерного выпадения волос, называемый телогеновым истощением. Это происходит потому, что уровень эстрогена падает после того, как вы родили ребенка. По данным Американской академии дерматологии, это часто встречается у молодых мам, и проблема может достигать пика примерно через четыре месяца после родов.

Как это исправить:

Будьте терпеливы, пока ваше тело придет в норму. Обычно проблема решается сама собой примерно через год. Джалиман говорит, что вы также можете принимать добавки биотина, пока ждете, что может помочь с ростом и густотой волос.

4. Стресс

"Существует сильная связь между разумом и телом, и стресса может быть достаточно, чтобы ваши волосы стали редкими", - говорит Петерсон Пьер, доктор медицины, сертифицированный дерматолог из Института ухода за кожей Пьера.

Подобно тому, как телогеновая элиминация может происходить в послеродовом периоде, Пьер говорит, что она также может быть вызвана сильным стрессом. Например, это может произойти через три-шесть месяцев после смерти в семье, болезни, потери работы или переезда, - говорит Пьер. Задержка связана с тем, что требуется время, чтобы изменение вызвало сдвиг в цикле волос.

Как это исправить:

Будьте терпеливы, пока ваше тело исцеляется, и одновременно пытайтесь контролировать уровень стресса. Со временем проблема исчезнет, ​​но Пьер говорит, что вы также можете попробовать такие продукты, как Rogaine, чтобы ускорить отрастание.

5. Тепловое повреждение

По словам Джалимана, если вы часто выпрямляете волосы или используете другие инструменты для горячей укладки, причиной может быть тепловое повреждение. Это связано с тем, что тепловая укладка может сделать волосы ломкими и слабыми, что приведет к ломкости.

здоровье
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