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Почему вредно запивать еду: как безобидная привычка вредит здоровью

Сергей Кущ
13 сентября 2023, 15:12 обновлено 13 сентября, 15:12
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Мы расскажем, какие могут быть вредные последствия при постоянном применении этой практики.
Почему вредно запивать еду
Почему вредно запивать еду / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Запивание еды - распространенная привычка, но многие не задумываются о том, как это влияет на пищеварение и общее здоровье. Мы рассмотрим, почему нельзя запивать пищу во время еды и какие могут быть вредные последствия при постоянном применении этой практики.

Почему нельзя запивать пищу во время еды?

  • Разбавление желудочного сока: Запивание еды большим объемом жидкости может разбавить желудочный сок, необходимый для нормального пищеварения. Этот сок содержит желудочную кислоту и ферменты, которые разлагают пищу. Если он разбавлен, это может замедлить процесс пищеварения.
  • Раздутие и давление: При запивании еды большим объемом жидкости возможно образование газов в желудке, что может вызвать ощущение раздутия и давления. Это может привести к дискомфорту и изжоге.
  • Уменьшение аппетита: Питье во время еды может снижать ощущение голода и аппетита, что может привести к перееданию или недостаточному усвоению питательных веществ.

Что будет, если постоянно запивать еду?

Постоянное запивание еды может привести к снижению эффективности пищеварения, что в свою очередь может вызвать проблемы с пищеварением и всасыванием питательных веществ.

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Уменьшение ощущения аппетита из-за запивания еды может стимулировать переедание, что может привести к набору лишнего веса и проблемам с обжорством.

Запивание еды может способствовать рефлюксу желудочного содержимого в пищевод, что может вызвать изжогу и дискомфорт.

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