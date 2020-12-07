Почему "врет" пульсоксиметр: врач перечислил главные причины

Почему пульсоксиметры "врут": эксперт назвал возможные причины

О том, что у пациента прогрессирует опасный коронавирус свидетельствует то, что пациента появляются проблемы с дыханием, а организм получает недостаточно кислорода.

Для того чтобы измерить уровень кислорода в крови, так называемой сатурации, используют пульсоксиметр, пишет MedOboz.

Если показатель составляет 93% и ниже, значит у больного тяжелая форма COVID-19. Такое состояние требует госпитализации и подключения к аппарату ИВЛ.

Чтобы не перегружать больницы, многие пациенты находятся на амбулаторном лечении. В таком случае врачи рекомендуют регулярно отслеживать уровень сатурации. Если прибор выявил пониженный показатель, это серьезное основание для вызова скорой помощи.

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Врач Виктор Литвиненко рассказал о факторах, которые могут мешать получению точных результатов:

лак на ногтях может быть одной из причин. Он способен поглощать инфракрасные волны, тем самым, существенно искажать результат, как в меньшую, так и в большую сторону. Отклонение даже в 2% очень критично, поскольку при 93% сатурации нужна госпитализация, а при 95% – можно оставаться дома.

яркое искусственное или природное освещение;

низкая температура в помещении;

дрожь или движение во время измерений;

загрязнение источника света и/или принимающего датчика;

нахождение прибора выше уровня сердца.

Доктор напомнил, что наиболее точный показатель сатурации можно получить, когда прибор находится на среднем или большом пальце доминирующей руки.

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