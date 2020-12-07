Почему "врет" пульсоксиметр: врач перечислил главные причины

Если прибор выявил пониженный показатель, это серьезное основание для вызова скорой помощи.
О том, что у пациента прогрессирует опасный коронавирус свидетельствует то, что пациента появляются проблемы с дыханием, а организм получает недостаточно кислорода.
Для того чтобы измерить уровень кислорода в крови, так называемой сатурации, используют пульсоксиметр, пишет MedOboz.
Если показатель составляет 93% и ниже, значит у больного тяжелая форма COVID-19. Такое состояние требует госпитализации и подключения к аппарату ИВЛ.
Чтобы не перегружать больницы, многие пациенты находятся на амбулаторном лечении. В таком случае врачи рекомендуют регулярно отслеживать уровень сатурации. Если прибор выявил пониженный показатель, это серьезное основание для вызова скорой помощи.
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Врач Виктор Литвиненко рассказал о факторах, которые могут мешать получению точных результатов:
- лак на ногтях может быть одной из причин. Он способен поглощать инфракрасные волны, тем самым, существенно искажать результат, как в меньшую, так и в большую сторону. Отклонение даже в 2% очень критично, поскольку при 93% сатурации нужна госпитализация, а при 95% – можно оставаться дома.
- яркое искусственное или природное освещение;
- низкая температура в помещении;
- дрожь или движение во время измерений;
- загрязнение источника света и/или принимающего датчика;
- нахождение прибора выше уровня сердца.
Доктор напомнил, что наиболее точный показатель сатурации можно получить, когда прибор находится на среднем или большом пальце доминирующей руки.
Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред:
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.