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Почему выпадают ресницы: топ-5 главных причин

10 июня 2022, 05:20

Причиной выпадения ресничек являются привычки, которые с каждым днем делают их слабее.

ресницы
Причины выпадение ресниц / Фото Instagram

Девушки хотят сохранить эффектный взгляд на многие годы, но некоторые повседневные привычки могут только вредить ресницам и способствовать их выпадению.

Причиной выпадения ресничек являются привычки, которые с каждым днем делают их слабее.

Не смывание макияжа перед сном

Часто перед сном на снятие макияжа не хватает ни времени, ни сил. Однако, сон с тушью не приводит ни к чему хорошему.

Важно учитывать, что вещества, которые содержатся в туши, делают ресницы тверже, а потому уязвимее для внешних воздействий. При этом возможность их повреждения возрастает в несколько раз.

Важно, что при удалении туши с ресниц, вещество должно размягчиться еще до того, как вы начнете удалять его. Именно поэтому стоит иметь специальные средства для снятия макияжа глаз на масляной основе.

Неправильное снятие накладных ресниц

Во время съема накладных ресниц спешить не стоит. Если избавляться их резкими неаккуратными движениями, то придется избавиться от немалого количества ресниц за раз.

Использование водостойкой туши ежедневно

Водостойкая тушь, пожалуй, самое любимое средство женщин в дождливую погоду. Однако, использовать ее без повода на регулярной основе, когда за окном сухо, не стоит.

Как правило, водостойкая тушь имеет сильную химическую формулу, тем самым вредна для ресниц. При нанесении такое вещество создает дополнительный стресс для ресниц, а при попытке быстрого, но безграмотного снятия приводит к потере ресниц.

При частом удалении такой туши есть высокий риск повредить линию ресниц и значительно ослабить их.

Подкручивание ресниц после нанесения туши

Чтобы придать ресницам желаемого волнообразного вида, стоит позаботиться об этом до нанесения туши, но ни в коем случае не после.

Также, во время накручивания ресниц, нужно не приближаться к линии их основания. Это может повредить кутикулу ресниц и вызвать их выпадение.

Нанесение туши в несколько слоев

Тушь сильно влияет на структуру ресниц, как механическую, так и химическую. В результате они выглядят эффектнее, но практически перестают дышать. Поэтому, это одно из главных причин, почему они становятся слабее и тоньше.

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