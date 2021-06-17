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Почему я сильно потею: о чем пытается сказать ваше тело

17 июня 2021, 23:31

Слишком сильное или недостаточное потоотделение может быть проблемой.

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Людей могут смутить потные ладони, ступни и мокрые мокрые лица/Pixabay

Потоотделение - это нормально, если вам жарко или вы занимаетесь спортом, но некоторые люди могут сильно потеть, если потеют, когда их телу не нужно остывать.

"Мы потеем, потому что наша вегетативная нервная система (ВНС), которая регулирует ключевые процессы в организме, посылает сообщения потовым железам, чтобы вырабатывать пот", - объяснил доктор Адам Фридманн, дерматолог-консультант в британской клинике.

"Потоотделение помогает контролировать температуру тела, охлаждая нас за счет испарения. У людей, которые потеют больше, может быть, что их ВНС посылает более сильные сигналы потоотделения. Они также могут выделять больше пота из потовых желез, пишет Express.co.uk.

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Слишком сильное или недостаточное потоотделение может быть проблемой. Первые могут вызвать серьезный психологический стресс и смущение, а в крайних случаях одежда может быстро промокнуть. Людей могут смутить потные ладони, ступни и мокрые мокрые лица.

По словам доктора, нужно проверить наличие гормональных проблем, таких как повышенная или пониженная функция щитовидной железы. Это частая причина потоотделения.

При длительном гипергидрозе это обычно генетическая проблема, от которой нет простого лечения. Заболевания щитовидной железы, гормональные проблемы и некоторые лекарства, такие как антидепрессанты, также могут вызывать гипергидроз. Однако есть несколько очень хороших методов борьбы с этим.

Может ли цвет и запах вашего пота сигнализировать о проблеме со здоровьем?

По словам доктора Фридманна, пот может иногда менять цвет в результате приема различных лекарств, таких как рифампицин.

"От этого пот может стать ярко-оранжевым", - посоветовал он.

Часто при потоотделении можно исключить проглоченные вещества, включая лекарства и некоторые продукты питания, такие как перец чили, карри и т. д.

Он добавил: "Некоторые проблемы со здоровьем, такие как терминальная стадия заболевания печени, источают необычный аромат от кожи, который, вероятно, передается через пот".

Виктория Уайтли из клиники Уайтли раскрыла некоторые истины и мифы о потоотделении.

Как узнать, что у вас гипергидроз или "нормальное" потоотделение?

Гипергидроз может поражать мужчин и женщин любого возраста. По словам Уайтли, это часто видно из-за капель пота, образующихся на коже, или из-за влажных пятен на одежде.

Она продолжила: "Это относительно обычная проблема - считается, что она затрагивает каждого третьего человека из 100. Заболевание может развиться в любом возрасте, хотя обычно начинается в детстве. Также часто ошибочно полагают, что гипергидроз является проблемой только в теплые летние месяцы, и многие удивляются, узнав, что чрезмерное потоотделение может возникать в любое время года, в том числе зимой.

Почему мы потеем, когда находимся в стрессе? Отличается ли пот при стрессе от пота, связанного с упражнениями или температурой?

"Вообще говоря, скорость, с которой мы потеем, зависит от температуры нашего тела, поэтому чем горячее мы становимся, тем больше вероятность, что мы потеем", - сказал Уайтли. "Поэтому неудивительно, что мы вспотели, когда занимались спортом или находились в теплом климате.

Тем не менее, еще одним ключевым фактором чрезмерного потоотделения являются ситуации, когда мы испытываем эмоциональное или тревожное состояние, например, когда у нас потеют ладони во время собеседования. В этих случаях чаще всего активируются наши гормоны стресса, которые вызывают усиление потоотделения эккринных желез, а не только повышение температуры тела, вызывающее потливость человека.

Влияет ли наша диета на то, сколько мы потеем?

"Есть несколько причин, по которым мы можем потеть во время еды", - сказал Уайтли. "Горячая еда, горячая по температуре или острая со специями, может заставить нас потеть. В кишечнике содержится много гормонов, и разные продукты могут вызывать множество различных реакций, в том числе потоотделение. Пища, которая стимулирует высвобождение инсулина, или большое количество быстро съеденной пищи также могут вызывать у людей пот. Однако то, что заставляет потеть одного человека, не обязательно заставляет потеть кого-то другого - такие пищевые реакции могут быть очень индивидуальными.

"Похмельное потоотделение - это комбинация нескольких процессов, которые зависят от конкретной ситуации. Этанол (алкоголь) - это яд, и чрезмерное его количество заставляет печень беспокоиться.

Кроме того, этанол содержит много калорий, что часто делает людей более активными, а похмелье означает, что у людей часто бывает низкий уровень сахара в крови, как раз тогда, когда печень загружена и не может производить и выделять новый сахар. Кроме того, этанол действует как мочегонное средство, поэтому люди часто ложатся спать обезвоженными - только для того, чтобы проснуться и перепить, чтобы компенсировать это.

Есть ли причина локального потоотделения

По словам Уайтли, при повторном росте нервных волокон после операции в редких случаях могут возникнуть заболевания. "Однако по большей части это очень индивидуально, и разные люди потеют из разных областей больше, чем другие. Для этого нет четкой медицинской причины".

Когда потливость является признаком болезни или того, что вы, возможно, чем-то заболели? На что следует обратить внимание?

Если ваше потоотделение влияет на вашу повседневную работу и личную жизнь, а также влияет на вашу самооценку или уверенность в себе, то всегда стоит заручиться поддержкой вашего терапевта, который может направить вас для дальнейшего обследования или лечения.

Она добавила, что если вы испытываете какие-либо из перечисленных ниже симптомов во время чрезмерного потоотделения, обратитесь за помощью к квалифицированному терапевту, который может расследовать этот вопрос дополнительно:

  • это длится не менее шести месяце
  • вэто мешает вам заниматься повседневными делами
  • это происходит не реже одного раза в неделю
  • это происходит ночью (у вас ночная потливость)
  • у вас есть семейная история чрезмерного потоотделения
  • вы принимаете лекарства от другого заболевания
здоровье
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