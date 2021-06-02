Почему жаркая погода утомляет: названы три причины

Эксперты связывают повышенное чувство усталости с рядом факторов / Фото pixaby

Из-за жаркой погоды многие из нас могут чувствовать себя немного более сонными, чем обычно.

Почему жаркая погода утомляет?

С более длинными летними вечерами и теплыми солнечными днями многие из нас проводят как можно больше времени в пивных, парках и пляжах по всей стране.

Но жаркая погода может заставить многих чувствовать себя усталыми и вялыми.

Эксперты связывают повышенное чувство усталости с рядом факторов, пишет Express.co.uk.

Вашему телу приходится работать усерднее в теплую погоду

Основная причина заключается в том, насколько тяжело вашему телу приходится работать, чтобы поддерживать температуру.

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Во время солнечных периодов ваше тело подвергается повышенному давлению, чтобы регулировать температуру тела, ему приходится усерднее работать, чтобы охладить ваше тело.

Чтобы поддерживать внутреннюю температуру на уровне 37 °C, она должна функционировать, ваше тело должно запустить ряд процессов.

Ваше тело расширяет кровеносные сосуды, позволяя большему количеству крови течь ближе к поверхности вашей кожи, чтобы помочь высвободить тепло.

По сути, этот процесс, известный как расширение сосудов, позволяет вашей крови остыть.

К этому процессу можно отнести приливы.

Бессонные ночи летом

Многим из нас трудно заснуть в жару, увеличение светового дня летом не помогает, так как многим из нас трудно заснуть, когда на улице еще светло.

Но отсутствие шести-восьми часов сна в день может явно увеличить утомляемость, особенно если жара длится и у вас есть несколько бессонных ночей подряд.

Повышенное потоотделение во время жары

Потоотделение увеличивает частоту сердечных сокращений, а также скорость метаболизма.

Мишель Кейси, региональный медицинский директор Duke Health в Северной Каролине, сказала: "Вся эта работа - увеличение частоты сердечных сокращений и метаболизма - в конечном итоге заставляет вас чувствовать усталость или сонливость".

Чтобы не чувствовать себя вялым летом, не забывайте пить, держитесь подальше от полуденного солнца и старайтесь, чтобы в спальне было прохладно, чтобы вы могли хорошо выспаться.

Чтобы в спальне было прохладно, не открывайте окна в светлое время суток и держите шторы закрытыми.