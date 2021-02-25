Почти наркомания: симптомы зависимости от еды

Пищевая зависимость - это пристрастие к нездоровой пище, сопоставимое с наркоманией. / Food and Mood

Воздействие определенных продуктов на мозг мешает некоторым людям их избегать переедания.

Пищевая зависимость действует так же, как и другие зависимости, что объясняет, почему некоторые люди не могут контролировать себя с помощью определенных продуктов, как бы они ни старались.

Несмотря на нежелание, они могут неоднократно обнаруживать, что едят большое количество нездоровой пищи, зная, что это может причинить вред, сообщает Healthline.

Что такое пищевая зависимость?

Пищевая зависимость - это пристрастие к нездоровой пище, сопоставимое с наркоманией.

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Пищевая зависимость похожа на некоторые другие расстройства, включая компульсивное переедание, булимию и другие расстройства питания и приема пищи.

Воздействие на мозг

Пищевая зависимость затрагивает те же области мозга, что и наркозависимость. Кроме того, задействованы одни и те же нейротрансмиттеры, и многие симптомы идентичны.

Обработанная нездоровая пища оказывает сильное влияние на центры вознаграждения мозга. Эти эффекты вызваны нейротрансмиттерами мозга, такими как дофамин.

К наиболее проблемным продуктам относятся типичные нездоровые продукты, такие как конфеты, сладкие газированные напитки и жареные продукты с высоким содержанием жира.

Пищевая зависимость не вызвана отсутствием силы воли, а, как считается, вызвана дофаминовым сигналом, который влияет на биохимию мозга.

8 симптомов пищевой зависимости

Анализа крови для диагностики пищевой зависимости не существует. Как и другие зависимости, она основана на поведенческих симптомах.

Вот 8 общих симптомов:

частая тяга к определенным продуктам, несмотря на чувство сытости и только что завершившуюся питательную еду

поедание любимой еды и гораздо большие порции, чем предполагалось

переедание

чувство вины после употребления определенных продуктов - но вскоре после этого снова их поедание

неоднократные но безуспешные попытки бросить определенные продукты или устанавливать правила, когда их можно есть, например, читмилы или в определенные дни

сокрытие от других потребление нездоровой пищи

чувство неспособности контролировать потребление нездоровой пищи - несмотря на то, что известно, что она причиняет физический вред или увеличивает вес

Если у вас есть более четырех-пяти симптомов из этого списка, это может означать, что существует более глубокая проблема. Если шесть или более, то это, скорее всего, пищевая зависимость.

Первые шаги в преодолении пищевой зависимости

Несколько вещей могут помочь подготовиться к отказу от нездоровой пищи и облегчить переход:

Триггерные продукты. Составьте список продуктов, вызывающих тягу и / или переедание. Это продукты-триггеры, которых следует полностью избегать.

Места быстрого питания. Составьте список заведений быстрого питания, в которых подают здоровую пищу, и отметьте их варианты здорового питания. Это может предотвратить рецидив, когда вы голодны и не в настроении готовить.

Что есть. Подумайте, какие продукты есть - желательно здоровые продукты, которые нравятся вам и которые уже регулярно едят.

За и против. Подумайте о том, чтобы сделать несколько копий списка за и против. Храните копию на кухне, в бардачке, кошельке или бумажнике.

Кроме того, не садитесь на диету. Отложите похудание как минимум на 1–3 месяца.

Преодолеть пищевую зависимость достаточно сложно. Добавление к смеси голода и ограничений может усложнить ситуацию.

Выполнив эти подготовительные шаги, назначьте дату в ближайшем будущем - например, в ближайшие выходные - с этого момента продукты, вызывающие привыкание, больше не будут трогаться.