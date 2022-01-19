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Подарят молодость и красоту: топ-8 незаменимых продуктов для женщин

19 января 2022, 13:35

Какой напиток поможет улучшить самочувствие после 40 лет - расскажет Главред.

продукты для женщин
Полезные продукты для женщин / depositphotos.com/

Сбалансированный рацион питания – это залог не только здоровья, но и красоты. А правильные продукты для женщин могут подействовать не хуже дорогого крема – они замедляют процессы старения, укрепляют волосы и ногти и подтягивают кожу лица.

От чего следует отказаться на завтрак, чтобы продлить молодость, читайте в нашем материале: Пять худших завтраков для долголетия, по мнению экспертов по старению.

Какие продукты нужно есть женщинам каждый день, чтобы сохранить здоровье и молодость, узнал Главред.

Яйца

Этот продукт можно по праву назвать маленькой витаминной бомбочкой. В нем содержатся вещество биотин, которое укрепляет волосы и ногти, витамины В2 и В12, которые положительно сказываются на состоянии нервной системы. Регулярное употребление яиц (не больше 2 в день) понижает уровень холестерина в крови.

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Йогурт

Этот кисломолочный напиток при регулярном употреблении нормализирует работу ЖКТ, укрепляет иммунитет, выводит токсины и способствует улучшению состояния кожи, избавляя от высыпаний, повышенной жирности и акне. Кроме того, йогурт полезен для костей и суставов, благодаря содержанию витамина Д и кальция.

Орехи

Орехи содержат в себе большое количество полезных ненасыщенных жиров, а также минерал селен, который предотвращает развитие злокачественных заболеваний. Клетчатка помогает бороться с проблемами кишечника, а витамины А и Е – благотворно влияют на состояние волос, ногтей и кожи. Не стоит забывать о норме 20-40 граммов орехов в день принесут максимальную пользу организму.

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Овсянка

Овсяная каша незаменимый продукт здорового питания. Если вы хотите записаться в долгожители, понизить уровень сахара и холестерина в крови – овсянка станет идеальным завтраком. Клетчатка становится "щеткой", которая выметает из организма токсины и вредные вещества.

Жирная рыба

Рыба жирных сортов – источник полезных Омега-3 кислот, которые принимают участие в важных процессах организма. Они влияют на работу мозга и помогут сохранить красоту и молодость без дорогих косметических процедур. Кроме того, в рыбе содержится серотонин – "гормон счастья", который обеспечивает хорошее настроение. Чтобы восполнить запасы ценных веществ и минералов можно употреблять рыбий жир.

Зеленые овощи

Хлорофилл и антиоксиданты – ценные элементы зеленых овощей, которые являются мощными защитниками организма от свободных радикалов, тем самым замедляя процессы старения. Овощи и зелень зеленого цвета помогут не только сохранить молодость, но и наладить работу органов и систем.

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Авокадо

Авокадо является одним из продуктов красоты благодаря содержанию полезных жиров. Этот фрукт препятствует процессам старения, увлажняет кожу, делая ее упругой, и улучшает состояние волос и ногтей. Кроме того, кислоты омега-3 и омега-6 препятствуют преждевременному увяданию эпидермиса.

Какао

Говоря про пользу какао, имеется в виду черный шоколад и напитки с минимумом сахара. Этот продукт способен улучшить самочувствие, избавить от неприятных ощущений при менструации. Для женщин после 40 лет какао поможет замедлить климакс, улучшить работу поджелудочной железы, ускорить регенерацию тканей и понизить уровень холестерина.

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здоровье правильное питание
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