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Похудение и беременность: как одно влияет на другое

24 февраля 2021, 14:57

Умеренная потеря веса на 7% и увеличение активности могут улучшить фертильность.

Тестнабеременность
Умеренная потеря веса на 7% и увеличение активности могут улучшить фертильность / Pixabay

Если вы пытаетесь забеременеть, поддержание здорового веса может повысить ваши шансы на беременность.

Слишком высокий (> 25) или слишком низкий (Insider.

"Вес тесно связан с основными проблемами фертильности как у мужчин, так и у женщин", - говорит Осман, добавляя, что нездоровый вес также "снижает шансы на успех лечения бесплодия".

Как вес влияет на фертильность

По данным Американского общества репродуктивной медицины (ASRM), около 12% женского бесплодия может быть связано с слишком большим или слишком низким весом пациентки.

"У женщин недостаточный или избыточный вес может быть связан с так называемой овуляторной дисфункцией или способностью регулярно выпускать яйцеклетку для зачатия", - говорит Осман.

Умеренная потеря веса на 7% и увеличение активности могут улучшить фертильность, говорит коллега Османа Джейсон Франасиак, доктор медицины, специалист по бесплодию.

Это потому, что жировые отложения влияют на гормоны, в том числе те, которые необходимы для созревания и высвобождения яйца.

Женщины с недостаточным весом могут перестать выделять гонадотропин-рилизинг-гормон (ГнРГ), что приводит к состоянию, известному как гипоталамическая аменорея, при котором нет менструального цикла, нет выделения яйцеклеток и, следовательно, нет яйцеклеток для оплодотворения.

У людей с избыточным весом более высокий уровень эстрогена. У женщин высокий уровень эстрогена может остановить менструальный цикл, снова не оставляя яйцеклеток для оплодотворения. У мужчин более высокий уровень эстрогена может повлиять на функцию яичек, что приведет к снижению количества сперматозоидов и, таким образом, уменьшит шансы сперматозоидов на оплодотворение яйцеклетки.

Женщины с избыточным весом также подвержены более высокому риску физических состояний, включая синдром поликистозных яичников (СПКЯ), инфекции маточных труб и эндометриоз, которые могут затруднить зачатие и вынашивание беременности.

Как вес влияет на здоровье беременности

Помимо влияния на фертильность, вес также может повлиять на исход беременности. "Материнское ожирение тесно связано с осложнениями у матери и ребенка", - говорит Франасиак.

Недостаточный или избыточный вес несет в себе ряд рисков:

  • Недостаточный вес связан с такими осложнениями, как преждевременные роды и низкий вес при рождении.
  • Избыточный вес увеличивает риск почти всех осложнений беременности, включая выкидыш, высокое кровяное давление и преэклампсию.

Осложнения при беременности, связанные с ожирением

Выкидыш и мертворождение: беременные люди с ожирением (ИМТ> 30) имеют примерно на 20% повышенный риск выкидыша в первом триместре и в три раза чаще подвергаются повторным выкидышам, чем у беременных со здоровым ИМТ. Риск мертворождения также увеличивается с увеличением ИМТ.

Гестационный диабет: беременные с избыточным весом (ИМТ 25-29,9) и ожирением (ИМТ> 30) имеют повышенный риск гестационного диабета. Их совокупный риск составляет примерно половину случаев гестационного диабета. В свою очередь, гестационный диабет увеличивает риск других осложнений беременности, включая высокое кровяное давление, родовые травмы ребенка и матери, а также мертворождение.

Врожденные дефекты: беременные матери с избыточным весом с большей вероятностью будут иметь детей с дефектами сердца или нервной трубки, такими как расщелина позвоночника, и с большей вероятностью родят преждевременно, что сопряжено с множеством рисков для здоровья ребенка на протяжении всей жизни.

Как потеря веса увеличивает фертильность?

По словам Франасиак, неплохо попытаться приблизить свой вес к здоровому диапазону, прежде чем пытаться зачать ребенка. Однако, если ваш ИМТ намного выше 24,9, даже небольшие изменения могут повысить вашу фертильность и привести к более здоровой беременности.

"Текущие рекомендации включают потерю веса на 7% от веса тела и увеличение еженедельной физической активности не менее 150 минут - или 30 минут за 5 дней из 7, - что может быть таким же простым, как ходьба", - говорит Франсиак.

По словам Франсиака, здоровое питание и регулярные движения могут помочь вам добиться умеренной потери веса. Попросите вашего врача направить вас к диетологу, который поможет вам сбросить или увеличить вес; это может увеличить ваши шансы на зачатие и здоровую беременность.

Если ваш врач диагностирует инсулинорезистентность или СПКЯ, он может прописать лекарство, такое как метформин, но нет лекарств для похудания, которые обычно используются для людей, пытающихся зачать ребенка, поскольку лекарства для похудания не рекомендуются для тех, кто пытается завести ребенка.

По словам Франсиак, люди с избыточным весом, которые изо всех сил пытаются похудеть, также могут рассмотреть варианты хирургического снижения веса, но не должны пытаться забеременеть в течение как минимум года после операции.

здоровье
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