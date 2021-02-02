Похудение улучшает самочувствие, но есть нюанс: врач рассказала, что не так

Врачи обнаружили, что в среднем возрасте мы можем потерять более 18 процентов амортизирующей основы / stilnos.com

Похудение поможет вам чувствовать себя и хорошо выглядеть, но заставит вас выглядеть старше. По словам ученых, потеря жира ускоряет старение за счет сдувания щек и сужения подбородка.

Так называемое "диетическое лицо" раньше считалось причиной обвисания кожи под действием силы тяжести. Но теперь считается, что это связано с потерей жира - строительных лесов, которые удерживают лицо.

Врачи обнаружили, что в среднем возрасте мы можем потерять более 18 процентов амортизирующей основы, лежащей на лице, сообщает Express.co.uk.

Автор исследования доктор Аарон Морган из Медицинского колледжа Висконсина объяснил: "Глубокая потеря жира на лице удаляет поддержку из вышележащего жира. На верхней части лица меньше жира, поэтому потеря жира более очевидна".

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Вот почему челюсти опускаются, а линии челюстей размываются. Потеря объема вокруг глаз означает, что они могут выглядеть впалыми и уставшими.

Доктор Морган добавил: "При потере жира у поверхности щеки кажутся сдутыми". Его команда изучила 19 человек в возрасте от 46 до 57 лет, проведя КТ-сканирование с разницей не менее 10 лет и измеряя изменения жира между глазами и ртом.

Во всех слоях плоти он упал с 46,5 кубических сантиметров до 40,8 - падение примерно на 12,2%. Поверхность потеряла около 11,3%. Но более глубокий уровень жира понес основную нагрузку, потеряв типичные 18,4% объема. Это открытие может привести к усовершенствованным методам лечения, включая подтяжку лица, для замены или изменения положения жира в средней части лица на место, где он возник.

Морган говорит, что идея о том, что мягкие ткани просто поддаются воздействию силы тяжести со временем, все еще имеет смысл.

Но он сказал в отделении пластической и реконструктивной хирургии: "Настоящая причина старения лица - это потеря жира. Мы думаем, что наши открытия помогут пластическим хирургам разработать более естественные подходы к омоложению лица с целью воссоздать распределение жира на лице в молодости. Замена объема должна использоваться в дополнение к хирургическим процедурам".

Две трети из нас имеют избыточный вес.

Специалисты советуют худеющим делать это постепенно, употребляя много жирной рыбы, фруктов, овощей и основных витаминов.