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Похудение в новом году: как снова не набрать вес

25 января 2021, 07:16

Вес возвращается снова, в первую очередь потому, что ваше тело не работает, заставляя вас накапливать больше жира.

Ученые, похудение
Количество откладываемого жира сильно зависит от окружающей среды / stilnos.com

У многих людей в новогодние планы входит какая-то цель по снижению веса. Однако, среди людей с избыточным весом или ожирением, которые могут сбросить 10% своего веса, только каждый шестой способен поддерживать потерю веса в течение как минимум года.

Эксперты говорят, что неудивительно, что потеря веса редко остается неизменной, учитывая то, что они теперь знают о том, как работает организм.

"Большинство людей считают, что ожирение вызвано перееданием, но теперь мы признаем, что основной причиной ожирения является одно или несколько нарушений нормального регулирования организма в отношении количества жира, которое мы поддерживаем", - говорит доктор Ли Каплан, доцент кафедры медицины в Гарвардской медицинской школе.

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По его словам, вес возвращается снова, в первую очередь потому, что ваше тело не работает, заставляя вас накапливать больше жира. Стремление накапливать больше жира заставляет вас есть больше и сжигать меньше калорий, которые вы едите. Но это не значит, что все усилия по снижению веса обречены на провал.

По его словам, количество откладываемого жира сильно зависит от окружающей среды, поэтому устранение основных причин, по которым ваше тело набирает вес, может помочь вам сбросить лишние килограммы и удержать их.

Понимание реакции организма на потерю веса помогает думать о лишнем весе и ожирении так же, как о других физических дисбалансах. Например, если у вас был отек (отек кожи, вызванный задержкой жидкости), вы не должны просто обезвоживаться, чтобы удалить жидкость и надеяться на решение проблемы, - говорит доктор Каплан. По его словам, вам нужно будет в первую очередь определить и устранить причину задержки жидкости. Аналогичная проблема возникает, когда организм накапливает слишком много жира. Попытки подавить сигналы своего тела о голоде и просто есть меньше не дадут вам эффективного долгосрочного решения.

"Лучше определить, почему ваше тело хочет накапливать слишком много жира, и внести изменения, которые обращают вспять этот биологический процесс", - говорит доктор Каплан.

Как добраться до корня проблемы?

Во-первых, полезно понять некоторые из распространенных причин, по которым ваше тело может вообще удерживать жир. К ним относятся недостаточный сон, хронический стресс, нарушение ежедневного биоритма, прием лекарств, вызывающих увеличение веса, диета с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов и атрофия мышц из-за полного отсутствия физических упражнений.

По словам доктора Каплана, поскольку причины набора веса могут быть разными, универсального решения не существует. Ниже приведены некоторые стратегии, которые вы можете использовать для определения причины вашего лишнего веса и, в идеале, для ее устранения.

Проведите детективную работу. Спросите себя: когда у вас начался лишний вес? Когда вы набрали наибольший вес? Был ли триггер? Например, прибавили ли вы в весе, когда перестали регулярно тренироваться, когда испытали сильный стресс или когда начали работать в ночную смену?

Ваша проблема с весом началась после родов, во время менопаузы, после смерти в семье или когда вы начали принимать новое лекарство? Анализ того, когда возникла проблема и когда ваш вес увеличился больше всего, может помочь вам определить основной фактор или факторы, которые вам нужно решить.

Как только вы определите основную причину или причины увеличения веса, работайте над ее корректировкой. Если это недосыпание, что вы можете сделать, чтобы высыпаться? Если это стресс, можно ли что-то изменить, чтобы уменьшить количество хронических стрессоров в своей жизни?

Если вы считаете, что набор веса вызвал прием лекарства, поговорите со своим врачом о возможной альтернативе. Лекарства, которые могут вызвать увеличение веса, включают некоторые типы антидепрессантов и стабилизаторов настроения, противосудорожные препараты, бета-блокаторы, стероиды, блокаторы гистамина и обезболивающие. "Важно поговорить со своим врачом, прежде чем прекращать прием любых лекарств, - говорит доктор Каплан.

Примите устойчивые изменения в питании. "Не существует единого решения или единой диеты, которая была бы успешной для всех", - говорит доктор Каплан. Недавние исследования показали, что одни люди лучше справляются с диетой с низким содержанием углеводов, а другие - с диетой с низким содержанием жиров. Эти различия определяются нашей генетической структурой.

"Лучший план индивидуален для каждого человека, но выберите тот, который будет безопасным и выполнимым в долгосрочной перспективе", - говорит доктор Каплан.

Обратитесь за помощью, если она вам нужна. Кому-то, кому нужно сбросить 2–6 кг, может не потребоваться помощь извне, но для других устойчивое похудение требует профессионального вмешательства.

Тем не менее, решить проблему одним лишь изменением образа жизни может быть невозможно.

"В таких случаях вам может потребоваться более целенаправленное медицинское вмешательство", - говорит доктор Каплан. "Признание того, что ожирение - это болезнь, находящаяся вне вашего непосредственного контроля, может быть первым шагом в решении того, что может быть неприятным и опасным для жизни состоянием", - говорит он.

здоровье похудение
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