"Полезно для тела и мозга": известный врач назвал лучшее занятие для памяти

Доктор Майкл Мосли поделился важным советом.

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Известный врач назвал лучшее занятие для улучшения памяти / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Нет никаких сомнений в том, что физические упражнения положительно влияют на здоровье мозга, но известный врач Майкл Мосли призывает заменить землю водой, если вы хотите получить "замечательную пользу для здоровья".

Он заявил, что на самом деле, плавание или даже передвижение в воде могут быть "полезны для вашего мозга", пишет Express.

"Кроме того, было доказано, что плаванье улучшает такие вещи, как память и время реакции", — сказал врач.

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Было доказано, что всего лишь семь дней тренировок по плаванию сильно улучшили память у животных.

"Хотя переход от исследований на крысах к людям значителен, исследования на людях дают аналогичные результаты", - добавил эксперт.

Доктор объяснил, что одна из причин, почему занятия водными видами спорта настолько полезны, заключается в том, что это "хорошая тренировка для всего".

"Когда вы активно плаваете, вы задействуете множество различных групп мышц и, что немаловажно, работаете против веса воды", - объяснил врач.

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