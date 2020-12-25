Полезны ли семена подсолнечника для здоровья - ответ медиков

Чем семена подсолнечника полезны для здоровья / УНИАН

Семена подсолнечника настолько богаты витамином Е, что могут способствовать сохранению здоровья глаз.

Об этом сообщает портал Рубежи здоровья со ссылкой на исследования медиков. Их результаты показали, что витамин Е, который действует как антиоксидант, защищает от глазных болезней и предотвращает возрастную дегенерацию желтого пятна.

Семечки полезны и для сердца, поскольку богаты полиненасыщенными жирными кислотами. Они снижают риск развития инсульта и сердечного приступа.

Кроме того витамина Е, семена подсолнечника богаты цинком и селеном – двумя питательными веществами, которые помогают укрепить иммунную систему. Поэтому, когда человек есть семечки, то не только наслаждаетесь их восхитительным вкусом, но и помогаете организму защищаться от инфекций.

Далее, семена подсолнечника – отличный источник белка и клетчатки. Если вы хотите иметь сильные мышцы, эти крошечные семена могут вам в этом помочь, ведь они на 20% состоят из белка. Поэтому, добавив их в свой рацион, люди могут достичь лучших результатов в спортзале.

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