Полипы в кишечнике: виды и факторы риска

Определенные типы полипов толстой кишки с большей вероятностью станут злокачественными./ Pixabay

Полипы толстой кишки - это небольшие разрастания ткани, которые выступают из выстилки части толстой кишки, известной как толстая кишка. Полипы толстой кишки обычно имеют две формы: плоские или со стеблем.

Существует много разных типов полипов, некоторые из которых чаще вызывают осложнения, чем другие, сообщает Medical News Today.

Колоректальные полипы или полипы кишечника становятся все более распространенными с возрастом. По оценкам, они встречаются не менее чем у 30% взрослых в возрасте 50 лет и старше. Однако они по-прежнему могут поражать примерно 6–12% детей.

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Многие полипы толстой кишки безвредны, но некоторые могут перерасти в рак. Определенные типы полипов толстой кишки с большей вероятностью станут злокачественными. Если они это сделают, у них может пройти много лет, чтобы привести к раку толстой кишки.

Полипы толстой кишки - это разрастания, которые выступают из внутренней оболочки толстой или прямой кишки. У человека может быть только один полип или несколько полипов, распространенных по толстой или прямой кишке. Полипы могут различаться по размеру от пары миллиметров до нескольких сантиметров.

Большинство полипов доброкачественные или доброкачественные. Однако некоторые полипы могут стать злокачественными. По этой причине хирург может удалить их при обнаружении.

Полипы часто протекают бессимптомно. Во многих случаях врач выявляет полипы только во время медицинского осмотра или колоноскопии.

Однако в редких случаях полипы могут вызывать:

кровь в стуле, которая может выглядеть как красные полосы или черный стул

красная кровь на туалетной бумаге или нижнем белье

боль в животе

запор, если полип очень большой

понос

необъяснимое истощение от анемии из-за внутреннего кровотечения

Различные формы

Полипы могут образовываться разной формы. Люди могут называть эти формы плоскими, сидячими или иметь стебель, также известный как ножки.

Некоторые полипы вырастают плоскими и выступают наружу из широкого основания. Другие могут быть вдавлены или выступать внутрь в слизистую оболочку толстой или прямой кишки. Врачи называют эти полипы сидячими.

С другой стороны, полипы на ножке могут выглядеть приподнятыми, выступающими в полый центр толстой или прямой кишки. Они могут расти в форме маленькой цветной капусты или гриба, подвешенных на стебле или основании.

Типы полипов толстой кишки

Есть несколько типов полипов толстой кишки, которые врач может увидеть с помощью микроскопа. Вот некоторые примеры:

Тубулярные аденомы

Аденомы обычно имеют три модели роста: трубчатую, ворсинчатую и трубочковидную.

Тубулярные полипы - наиболее распространенный тип полипов толстой кишки. Обычно они составляют 80% всех аденоматозных полипов. Тубулярные аденомы обычно представляют собой небольшие полипы на ножке, размером менее полдюйма. Обычно они имеют трубчатую или округлую форму.

Тубулярные аденомы обычно формируются годами. Как правило, чем больше полип, тем выше риск его злокачественности.

Ворсинчатые аденомы

Ворсинчатые аденомы обычно представляют собой более крупные полипы на ножке, которые имеют форму цветной капусты. Термин "ворсинки" относится к пальцевидным или листовидным выступам.

Аденомы ворсинок чаще становятся злокачественными. На их долю приходится 5–15% всех аденоматозных полипов.

Тубуловиллярные аденомы

Некоторые полипы, называемые тубуловиллярными, содержат смесь трубчатых и ворсинчатых образований. Обычно они имеют 25–75% ворсинок и составляют примерно 5–15% всех аденоматозных полипов.

Зубчатые аденомы

Эти полипы содержат ткани с пилообразным видом. Выделяют два типа: зубчатые аденомы на сидячих местах и ​​традиционные зубчатые аденомы.

Большинство зубчатых аденом сидячие и напоминают небольшие выпуклые шишки.

Сидячие зубчатые полипы имеют низкий риск стать злокачественными, если они не содержат серьезных клеточных изменений. Традиционные зубчатые аденомы или аденомы на не на сидении встречаются реже и обычно имеют ножку. Они несут в себе высокий риск развития рака.

В большинстве случаев врачи могут удалить сложные полипы с помощью эндоскопическая резекция слизистой оболочки, эндоскопическая диссекция подслизистой оболочки, хирургическое вмешательство или комбинация этих методов.