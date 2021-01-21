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Полипы: виды, причины появления и симптомы

21 января 2021, 08:28

Полипы в толстой кишке являются наиболее распространенными.

Семеный врач
Полипы в толстой кишке являются наиболее распространенными / УНИАН

Полипы - это аномальные образования тканей, которые чаще всего выглядят как маленькие плоские шишки или крошечные грибовидные стебли. Большинство полипов маленькие.

Полипы в толстой кишке являются наиболее распространенными, но также возможно развитие полипов в таких местах, как:

  • ушной канал
  • шейка матки
  • желудок
  • нос
  • матка
  • горло

Большинство полипов доброкачественные. Но поскольку они возникают из-за аномального роста клеток, со временем они могут стать злокачественными или раковыми. Ваш врач может помочь определить, является ли опухоль полипом, выполнив биопсию. Это включает взятие небольшого образца ткани и его тестирование на наличие раковых клеток.

Читайте такжеРак шейки матки: симптомы, причины и факторы риска

Лечение полипов зависит от их расположения, размера и от того, доброкачественные они или злокачественные.

Полипы - симптомы

Каждый тип полипа может вызывать уникальные симптомы в зависимости от местоположения. Ниже приведены некоторые распространенные типы полипов, их расположение и симптомы.

Тип полипаРасположениеСимптомы полипов
Полипы в ухеУшной каналпотеря слуха и отток крови из уха
Полипы в маткеШейка матки, где матка соединяется с влагалищемобычно нет симптомов, но может включать кровотечение во время менструации (обильнее) или секса, или необычные выделения
Полипы в кишечникеТолстый кишечник, толстая кишка и прямая кишкаКровь в стуле, боль в животе, запор, диарея
Полипы в носуНос или околоносовые пазухиСимптомы похожи на простуду, такую как головная боль, боль в носу, потеря обоняния
Полипы в желудкеЖелудок и пищеводТошнота, боль, чувствительность, рвота, кровотечение
Полипы эндометрияМатка, обычно слизистая оболочка маткиБесплодие, нерегулярные менструальные кровотечения, вагинальные кровотечения
Полипы в горлеГолосовые связкиХриплый голос, который развивается от нескольких дней до нескольких недель
Полипы в мочевом пузыреМочевой пузырьКровь в моче, болезненное мочеиспускание, частое мочеиспускание

Большинство полипов толстой кишки доброкачественные и не часто вызывают симптомы, пока не перейдут на поздние стадии. Но, как и полипы желудка, они могут перерасти в рак.

Что вызывает полипы?

Причины возникновения полипов могут различаться в зависимости от их расположения. Например, полипы горла обычно возникают в результате травмы в результате громкого крика или повреждения дыхательной трубки. А иногда врачи не могут определить причину полипов.

Некоторые известные причины включают:

  • воспаление
  • посторонний предмет
  • киста
  • опухоль
  • мутация в генах клеток толстой кишки
  • хроническое воспаление желудка
  • избыток эстрогена

Полипы растут через быстро делящиеся клетки, аналогично тому, как растут раковые клетки. Вот почему они могут стать злокачественными, хотя большинство полипов доброкачественные.

Каковы факторы риска полипов?

Мужчины и люди, которые курят, имеют более высокий риск развития полипов мочевого пузыря. Женщины старше 40 лет и женщины, имевшие детей, более склонны к развитию полипов в матке.

Риск полипов шейки матки увеличивается у женщин старше 20 лет и женщин в пременопаузе.

Люди, которые обычно нагружают голосовые связки или страдают кислотным рефлюксом, имеют более высокий риск развития полипов в горле. Но нет никаких известных факторов риска возникновения полипов уха.

Если вас беспокоит конкретный тип полипов, поговорите со своим врачом об индивидуальном риске полипов.

Риски полипов толстой кишки

К факторам риска полипов толстой кишки относятся:

  • диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием клетчатки
  • 50 лет
  • наличие в семейном анамнезе полипов толстой кишки и рака
  • употребление табака и алкоголя
  • воспалительное заболевание кишечника, такое как болезнь Крона
  • лишний вес
  • недостаток упражнений
  • диабет 2 типа, который плохо контролируется

Афроамериканцы также подвержены более высокому риску развития полипов толстой кишки.

Риски полипов желудка

Риск полипов желудка увеличивается в следующих случаях:

  • возраст - чаще встречается в среднем и пожилом возрасте
  • бактериальные инфекции желудка
  • семейный аденоматозный полипоз (FAP), редкий генетический синдром
  • регулярное использование ингибиторов протонной помпы

Риски носовых полипов

Носовые полипы чаще развиваются у людей, которые находятся в следующих условиях:

  • продолжающиеся инфекции носовых пазух
  • аллергия
  • астма
  • муковисцидоз
  • чувствительность к аспирину

Полипы - лечение

Некоторые полипы не требуют лечения, особенно если ваш врач говорит, что они не опасны. Полипы горла обычно проходят самостоятельно после отдыха и голосовой терапии. Другие могут быть удалены хирургическим путем в качестве меры предосторожности против будущего развития рака.

Лечение полипов зависит от ряда факторов, в том числе:

  • являются ли полипы злокачественными
  • сколько полипов обнаружено
  • где они расположены
  • размер

В случае колоректальных полипов врач может удалить полипы во время колоноскопии. Колоноскопия - это когда ваш врач использует тонкую трубку с прикрепленной камерой, чтобы осмотреть внутреннюю часть прямой и толстой кишок.

Ваш врач может назначить агонисты прогестина и гонадотропин-рилизинг-гормона при полипах, связанных с гормонами, таких как полипы шейки матки и матки. Эти препараты заставят ваше тело вырабатывать больше гормонов, чтобы уменьшить полипы.

Назальные стероиды или кортикостероиды могут помочь в лечении полипов в носу.

Ваш врач будет использовать наименее инвазивное лечение, прежде чем выбирать хирургическое вмешательство.

здоровье
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