Полипы: виды, причины появления и симптомы

Полипы в толстой кишке являются наиболее распространенными.
Полипы - это аномальные образования тканей, которые чаще всего выглядят как маленькие плоские шишки или крошечные грибовидные стебли. Большинство полипов маленькие.
Полипы в толстой кишке являются наиболее распространенными, но также возможно развитие полипов в таких местах, как:
- ушной канал
- шейка матки
- желудок
- нос
- матка
- горло
Большинство полипов доброкачественные. Но поскольку они возникают из-за аномального роста клеток, со временем они могут стать злокачественными или раковыми. Ваш врач может помочь определить, является ли опухоль полипом, выполнив биопсию. Это включает взятие небольшого образца ткани и его тестирование на наличие раковых клеток.
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Лечение полипов зависит от их расположения, размера и от того, доброкачественные они или злокачественные.
Полипы - симптомы
Каждый тип полипа может вызывать уникальные симптомы в зависимости от местоположения. Ниже приведены некоторые распространенные типы полипов, их расположение и симптомы.
|Тип полипа
|Расположение
|Симптомы полипов
|Полипы в ухе
|Ушной канал
|потеря слуха и отток крови из уха
|Полипы в матке
|Шейка матки, где матка соединяется с влагалищем
|обычно нет симптомов, но может включать кровотечение во время менструации (обильнее) или секса, или необычные выделения
|Полипы в кишечнике
|Толстый кишечник, толстая кишка и прямая кишка
|Кровь в стуле, боль в животе, запор, диарея
|Полипы в носу
|Нос или околоносовые пазухи
|Симптомы похожи на простуду, такую как головная боль, боль в носу, потеря обоняния
|Полипы в желудке
|Желудок и пищевод
|Тошнота, боль, чувствительность, рвота, кровотечение
|Полипы эндометрия
|Матка, обычно слизистая оболочка матки
|Бесплодие, нерегулярные менструальные кровотечения, вагинальные кровотечения
|Полипы в горле
|Голосовые связки
|Хриплый голос, который развивается от нескольких дней до нескольких недель
|Полипы в мочевом пузыре
|Мочевой пузырь
|Кровь в моче, болезненное мочеиспускание, частое мочеиспускание
Большинство полипов толстой кишки доброкачественные и не часто вызывают симптомы, пока не перейдут на поздние стадии. Но, как и полипы желудка, они могут перерасти в рак.
Что вызывает полипы?
Причины возникновения полипов могут различаться в зависимости от их расположения. Например, полипы горла обычно возникают в результате травмы в результате громкого крика или повреждения дыхательной трубки. А иногда врачи не могут определить причину полипов.
Некоторые известные причины включают:
- воспаление
- посторонний предмет
- киста
- опухоль
- мутация в генах клеток толстой кишки
- хроническое воспаление желудка
- избыток эстрогена
Полипы растут через быстро делящиеся клетки, аналогично тому, как растут раковые клетки. Вот почему они могут стать злокачественными, хотя большинство полипов доброкачественные.
Каковы факторы риска полипов?
Мужчины и люди, которые курят, имеют более высокий риск развития полипов мочевого пузыря. Женщины старше 40 лет и женщины, имевшие детей, более склонны к развитию полипов в матке.
Риск полипов шейки матки увеличивается у женщин старше 20 лет и женщин в пременопаузе.
Люди, которые обычно нагружают голосовые связки или страдают кислотным рефлюксом, имеют более высокий риск развития полипов в горле. Но нет никаких известных факторов риска возникновения полипов уха.
Если вас беспокоит конкретный тип полипов, поговорите со своим врачом об индивидуальном риске полипов.
Риски полипов толстой кишки
К факторам риска полипов толстой кишки относятся:
- диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием клетчатки
- 50 лет
- наличие в семейном анамнезе полипов толстой кишки и рака
- употребление табака и алкоголя
- воспалительное заболевание кишечника, такое как болезнь Крона
- лишний вес
- недостаток упражнений
- диабет 2 типа, который плохо контролируется
Афроамериканцы также подвержены более высокому риску развития полипов толстой кишки.
Риски полипов желудка
Риск полипов желудка увеличивается в следующих случаях:
- возраст - чаще встречается в среднем и пожилом возрасте
- бактериальные инфекции желудка
- семейный аденоматозный полипоз (FAP), редкий генетический синдром
- регулярное использование ингибиторов протонной помпы
Риски носовых полипов
Носовые полипы чаще развиваются у людей, которые находятся в следующих условиях:
- продолжающиеся инфекции носовых пазух
- аллергия
- астма
- муковисцидоз
- чувствительность к аспирину
Полипы - лечение
Некоторые полипы не требуют лечения, особенно если ваш врач говорит, что они не опасны. Полипы горла обычно проходят самостоятельно после отдыха и голосовой терапии. Другие могут быть удалены хирургическим путем в качестве меры предосторожности против будущего развития рака.
Лечение полипов зависит от ряда факторов, в том числе:
- являются ли полипы злокачественными
- сколько полипов обнаружено
- где они расположены
- размер
В случае колоректальных полипов врач может удалить полипы во время колоноскопии. Колоноскопия - это когда ваш врач использует тонкую трубку с прикрепленной камерой, чтобы осмотреть внутреннюю часть прямой и толстой кишок.
Ваш врач может назначить агонисты прогестина и гонадотропин-рилизинг-гормона при полипах, связанных с гормонами, таких как полипы шейки матки и матки. Эти препараты заставят ваше тело вырабатывать больше гормонов, чтобы уменьшить полипы.
Назальные стероиды или кортикостероиды могут помочь в лечении полипов в носу.
Ваш врач будет использовать наименее инвазивное лечение, прежде чем выбирать хирургическое вмешательство.