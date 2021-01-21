Полипы: виды, причины появления и симптомы

Полипы в толстой кишке являются наиболее распространенными / УНИАН

Полипы - это аномальные образования тканей, которые чаще всего выглядят как маленькие плоские шишки или крошечные грибовидные стебли. Большинство полипов маленькие.

Полипы в толстой кишке являются наиболее распространенными, но также возможно развитие полипов в таких местах, как:

ушной канал

шейка матки

желудок

нос

матка

горло

Большинство полипов доброкачественные. Но поскольку они возникают из-за аномального роста клеток, со временем они могут стать злокачественными или раковыми. Ваш врач может помочь определить, является ли опухоль полипом, выполнив биопсию. Это включает взятие небольшого образца ткани и его тестирование на наличие раковых клеток.

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Лечение полипов зависит от их расположения, размера и от того, доброкачественные они или злокачественные.

Полипы - симптомы

Каждый тип полипа может вызывать уникальные симптомы в зависимости от местоположения. Ниже приведены некоторые распространенные типы полипов, их расположение и симптомы.

Тип полипа Расположение Симптомы полипов Полипы в ухе Ушной канал потеря слуха и отток крови из уха Полипы в матке Шейка матки, где матка соединяется с влагалищем обычно нет симптомов, но может включать кровотечение во время менструации (обильнее) или секса, или необычные выделения Полипы в кишечнике Толстый кишечник, толстая кишка и прямая кишка Кровь в стуле, боль в животе, запор, диарея Полипы в носу Нос или околоносовые пазухи Симптомы похожи на простуду, такую как головная боль, боль в носу, потеря обоняния Полипы в желудке Желудок и пищевод Тошнота, боль, чувствительность, рвота, кровотечение Полипы эндометрия Матка, обычно слизистая оболочка матки Бесплодие, нерегулярные менструальные кровотечения, вагинальные кровотечения Полипы в горле Голосовые связки Хриплый голос, который развивается от нескольких дней до нескольких недель Полипы в мочевом пузыре Мочевой пузырь Кровь в моче, болезненное мочеиспускание, частое мочеиспускание

Большинство полипов толстой кишки доброкачественные и не часто вызывают симптомы, пока не перейдут на поздние стадии. Но, как и полипы желудка, они могут перерасти в рак.

Что вызывает полипы?

Причины возникновения полипов могут различаться в зависимости от их расположения. Например, полипы горла обычно возникают в результате травмы в результате громкого крика или повреждения дыхательной трубки. А иногда врачи не могут определить причину полипов.

Некоторые известные причины включают:

воспаление

посторонний предмет

киста

опухоль

мутация в генах клеток толстой кишки

хроническое воспаление желудка

избыток эстрогена

Полипы растут через быстро делящиеся клетки, аналогично тому, как растут раковые клетки. Вот почему они могут стать злокачественными, хотя большинство полипов доброкачественные.

Каковы факторы риска полипов?

Мужчины и люди, которые курят, имеют более высокий риск развития полипов мочевого пузыря. Женщины старше 40 лет и женщины, имевшие детей, более склонны к развитию полипов в матке.

Риск полипов шейки матки увеличивается у женщин старше 20 лет и женщин в пременопаузе.

Люди, которые обычно нагружают голосовые связки или страдают кислотным рефлюксом, имеют более высокий риск развития полипов в горле. Но нет никаких известных факторов риска возникновения полипов уха.

Если вас беспокоит конкретный тип полипов, поговорите со своим врачом об индивидуальном риске полипов.

Риски полипов толстой кишки

К факторам риска полипов толстой кишки относятся:

диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием клетчатки

50 лет

наличие в семейном анамнезе полипов толстой кишки и рака

употребление табака и алкоголя

воспалительное заболевание кишечника, такое как болезнь Крона

лишний вес

недостаток упражнений

диабет 2 типа, который плохо контролируется

Афроамериканцы также подвержены более высокому риску развития полипов толстой кишки.

Риски полипов желудка

Риск полипов желудка увеличивается в следующих случаях:

возраст - чаще встречается в среднем и пожилом возрасте

бактериальные инфекции желудка

семейный аденоматозный полипоз (FAP), редкий генетический синдром

регулярное использование ингибиторов протонной помпы

Риски носовых полипов

Носовые полипы чаще развиваются у людей, которые находятся в следующих условиях:

продолжающиеся инфекции носовых пазух

аллергия

астма

муковисцидоз

чувствительность к аспирину

Полипы - лечение

Некоторые полипы не требуют лечения, особенно если ваш врач говорит, что они не опасны. Полипы горла обычно проходят самостоятельно после отдыха и голосовой терапии. Другие могут быть удалены хирургическим путем в качестве меры предосторожности против будущего развития рака.

Лечение полипов зависит от ряда факторов, в том числе:

являются ли полипы злокачественными

сколько полипов обнаружено

где они расположены

размер

В случае колоректальных полипов врач может удалить полипы во время колоноскопии. Колоноскопия - это когда ваш врач использует тонкую трубку с прикрепленной камерой, чтобы осмотреть внутреннюю часть прямой и толстой кишок.

Ваш врач может назначить агонисты прогестина и гонадотропин-рилизинг-гормона при полипах, связанных с гормонами, таких как полипы шейки матки и матки. Эти препараты заставят ваше тело вырабатывать больше гормонов, чтобы уменьшить полипы.

Назальные стероиды или кортикостероиды могут помочь в лечении полипов в носу.

Ваш врач будет использовать наименее инвазивное лечение, прежде чем выбирать хирургическое вмешательство.