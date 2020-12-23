Полынь: мощный борец с раком и другие преимущества для здоровья

Основное применение полыни - это метод, называемый прижиганием/Pixabay

Полынь - это растение, которое люди используют на протяжении тысячелетий.

Ее применение варьируется от репеллента от насекомых и в качестве ингредиента в спирте до варианта лечения широкого спектра заболеваний, включая остеоартрит, проблемы с пищеварением и менструальные спазмы, и многие другие.

Что такое полынь?

Полынь - выносливое многолетнее растение, которое обычно растет в более теплых районах Северного полушария. Родом из Европы, Азии и Северной Африки.

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Люди обычно считают полынь инвазивным сорняком. Он быстро и легко распространяется и может занять большую часть сада человека. Он также связан с амброзией и может вызывать аллергическую реакцию, аналогичную аллергической реакции, связанной с амброзией. По этой причине его обычно удаляют.

Есть много традиционных суеверий, связанных с этой травой. Например, люди считали, что полынь может защитить от усталости, солнечных ударов, диких животных и злых духов. Многие также предполагают, что римляне использовали полынь в своих сандалиях, чтобы облегчить боль в ногах.

Люди могут превратить листья полыни в чай, настаивая их в кипящей воде. Некоторые люди также курят растение в качестве альтернативы табаку. Она также доступна в форме капсул во многих магазинах здоровья.

Возможная польза для здоровья

Традиционно во всей Европе и в традиционной китайской медицине люди использовали полынь для лечения различных заболеваний.

Например, люди курили или ели сушеные листья, чтобы способствовать осознанным сновидениям, хотя исследований на этот счет было мало.

Другие, кто употребляет это растение, предполагают, что оно обладает антибактериальными свойствами, но, опять же, было проведено несколько исследований, посвященных этому.

Прижигание

Основное применение полыни - это метод, называемый прижиганием. Это включает в себя сжигание травы над определенной частью тела в зависимости от того, чего пытается достичь практикующий.

Практикующие также часто используют прижигание во время акупунктуры, чтобы повысить эффективность этой древней китайской практики.

Есть некоторые свидетельства того, что прижигание может помочь предотвратить или исправить тазовые предлежания, что, в свою очередь, может помочь снизить потребность в таком большом количестве операций кесарева сечения.

Один из обзоров 2012 года предполагает, что это может быть либо отдельно, либо в сочетании с акупунктурой или постуральными техниками. В обзоре 2019 года также отмечается, что прижигание привело к снижению использования окситоцина по сравнению с отсутствием лечения.

Уменьшение артрита

В одном обзоре 2017 года было обнаружено достаточно доказательств, позволяющих предположить, что прижигание эффективно для уменьшения боли и лечения симптомов у людей с остеоартритом коленного сустава.

Это подтверждает обзор 2016 года, в котором предполагается, что прижигание может быть полезным в качестве альтернативы при лечении остеоартрита коленного сустава.

Польза для пищеварения

Полынь также может быть эффективна при ряде нарушений пищеварения, включая:

низкий аппетит

колики

несварение желудка

понос

запор

укачивания

кислотность желудка

Менструальное облегчение

Некоторые люди также считают, что полынь может помочь расслабить матку и тем самым вызвать поздний менструальный цикл и облегчить любые спазмы, связанные с ним.

Имеются также ограниченные данные, позволяющие предположить, что прижигание может снизить как частоту, так и тяжесть приливов, связанных с менопаузой. Это основано на единственном исследовании 2009 года 51 женщины в перименопаузе и постменопаузе, которое включало контрольную группу.

Лечение рака

Имеются ограниченные данные, позволяющие предположить, что некоторые виды полыни могут быть эффективными при лечении раковых клеток. Однако результаты одного исследования 2013 года показывают, что способность калифорнийской полыни убивать клетки распространяется на нормальные клетки человека, а также на раковые.

Обзор многочисленных исследований прижигания за 2018 год показывает, что оно может помочь уменьшить симптомы химиотерапии и улучшить качество жизни, но исследования должны продолжать подтверждать это.

Побочные эффекты

Исследования в этой области отсутствуют, поэтому ученым необходимо провести дополнительные исследования, чтобы изучить возможные побочные эффекты полыни в различных формах и применениях.

Тем не менее, полынь может вызывать аллергические реакции, аналогичные тем, которые связаны с амброзией. Эти реакции могут возникать при физическом контакте с растением или при употреблении чая, приготовленного из травы.

Симптомы такой аллергии могут включать:

чихание

насморк

заложенность носа

головные боли

раздраженные глаза

зуд в горле

Помимо этих эффектов, полынь может усиливать симптомы астмы, такие как кашель и хрипы.

Существует также так называемый "синдром березы-полыни-сельдерея" или "синдром сельдерея-моркови-полыни-специи", который указывает на то, что если у человека аллергия на одно из веществ, указанных в этих названиях, они также могут быть аллергия на других. Это также известно как синдром оральной аллергии.

Также полынь содержит вещество под названием туйон, которое в больших количествах может быть токсичным. Количество, присутствующее в самой траве, достаточно невелико, поэтому эксперты считают его безопасным для использования.

Однако, если человек решает использовать полынь в виде масла, он должен знать об этом потенциальном риске, так как именно масло содержит это вещество. Это означает, что его будет высокая концентрация.

Исторически эксперты связывали это растение с потерей беременности, поэтому многие рекомендуют беременным избегать полыни, чтобы минимизировать риск выкидыша.

Другое использование

Помимо того, что у полыни есть некоторые потенциальные лекарственные применения, на протяжении всей истории у полыни был широкий спектр других применений, некоторые из которых люди все еще поддерживают сегодня.

Аэрозоль от насекомых

Со времен европейского средневековья люди использовали полынь в качестве травы для отпугивания насекомых, особенно моли, из садов людей. Есть даже теория, что название полынь происходит от древнеанглийского слова, обозначающего моль.

Исследование 2020 года также поддерживает использование полыни в качестве репеллента от клопов.

Алкоголь

Вместо хмеля люди когда-то приправляли пиво полынью, или "грюйтом", и множеством других трав.

В самом деле, название полыни также могло быть связано с ее традиционным использованием для ароматизации пива; люди подавали его в кружках.

В зависимости от того, в каком регионе жил человек, специфика смеси трав может быть разной.

Еда

Помимо потенциальных лечебных свойств, люди также используют полынь в качестве кулинарной травы в азиатской кухне.

Корень сладкий и острый, а трава ароматная и горькая по своей природе. Полынь, известная как "сук", подходит для жирной рыбы, мяса и птицы, и некоторые люди говорят, что она помогает их пищеварению.

Его часто используют в начинках и маринадах, а также в качестве приправы к бульону.