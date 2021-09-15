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Польза хрена: как хрен влияет на организм человека, и какой вред может причинить

15 сентября 2021, 15:05

Почему корень хрена полезен для мужчин и как приготовить настойку при остеохондрозе - выяснил Главред

Полезные свойства хрена
Полезные свойства хрена / na-dache.pro

Хрен – любимая многими острая приправа. Пикантный вкус растения раскрывает многогранность блюда. Именно поэтому хрен используется в кухнях многих народов. В чем польза хрена, лечебные свойства и какой вред может таить в себе специя, разобрался Главред.

О том, какая популярная приправа поможет избавиться от серьезных заболеваний, читайте в нашем материале: Против рака и холестерина: названы удивительные свойства специи.

Хрен: полезные свойства

Корень хрена содержит в себе целый витаминный комплекс, который помогает бороться с различными недугами. В составе растения – витамины группы В, С, Е, РР.

Листья хрена также принесут пользу – в них содержится большое количество веществ-фитонцидов, которые являются природными антибиотиками. Отвар из листьев широко применяется в косметологии для устранения пигментации. Также он замедляет процессы старения клеток кожи.

Как можно использовать корень хрена

Хрен обладает множеством полезных свойств, среди которых:

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  • мочегонное;
  • желчегонное;
  • отхаркивающее - при респираторных заболеваниях корень хрена успокаивает кашель, благотворно влияя на восстановление слизистой;;
  • противовоспалительное – хрен станет помощником при ревматизме, невралгии, успокоит боль в пояснице.
  • противомикробное – применятеся в лечении ран, ушибов, дерматитов и грибковых поражениях кожи.

Кроме того, польза хрена для мужчин неоценимая. Он помогает устранить такую деликатную проблему как импотенция.

Полезной будет настойка хрена на водке при заболеваниях суставов и остеохондрозе. Для того, чтобы приготовить спасатель нужно натереть корень на мелкой терке и наполнить им бутылку до половины. Затем залить водкой и настаивать 2 недели в темном прохладном месте. Настойкой нужно натирать больные места, после чего укутать их и полежать в течении часа.

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В период простудных заболеваний будет актуальным натуральное "лекарство" с применением хрена. Для этого необходимо натереть хрен на терке и выжать из него 50 мл сока. Потом смешать его с соком 3 лимонов. Способ применения: принимать каждый час по 1 чайной ложке не запивая водой.

Опасность хрена: противопоказания к употреблению

Несмотря на очевидную пользу хрена для организма, существуют состояния, при которых использование растения в пищу категорически запрещается. Среди них:

  • хронические заболевания ЖКТ;
  • заболевания почек;
  • тяжелые аллергические реакции;
  • беременность и кормление грудью.
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