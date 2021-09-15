Польза хрена: как хрен влияет на организм человека, и какой вред может причинить

Почему корень хрена полезен для мужчин и как приготовить настойку при остеохондрозе - выяснил Главред
Хрен – любимая многими острая приправа. Пикантный вкус растения раскрывает многогранность блюда. Именно поэтому хрен используется в кухнях многих народов. В чем польза хрена, лечебные свойства и какой вред может таить в себе специя, разобрался Главред.
О том, какая популярная приправа поможет избавиться от серьезных заболеваний, читайте в нашем материале: Против рака и холестерина: названы удивительные свойства специи.
Хрен: полезные свойства
Корень хрена содержит в себе целый витаминный комплекс, который помогает бороться с различными недугами. В составе растения – витамины группы В, С, Е, РР.
Листья хрена также принесут пользу – в них содержится большое количество веществ-фитонцидов, которые являются природными антибиотиками. Отвар из листьев широко применяется в косметологии для устранения пигментации. Также он замедляет процессы старения клеток кожи.
Как можно использовать корень хрена
Хрен обладает множеством полезных свойств, среди которых:
- мочегонное;
- желчегонное;
- отхаркивающее - при респираторных заболеваниях корень хрена успокаивает кашель, благотворно влияя на восстановление слизистой;;
- противовоспалительное – хрен станет помощником при ревматизме, невралгии, успокоит боль в пояснице.
- противомикробное – применятеся в лечении ран, ушибов, дерматитов и грибковых поражениях кожи.
Кроме того, польза хрена для мужчин неоценимая. Он помогает устранить такую деликатную проблему как импотенция.
Полезной будет настойка хрена на водке при заболеваниях суставов и остеохондрозе. Для того, чтобы приготовить спасатель нужно натереть корень на мелкой терке и наполнить им бутылку до половины. Затем залить водкой и настаивать 2 недели в темном прохладном месте. Настойкой нужно натирать больные места, после чего укутать их и полежать в течении часа.
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В период простудных заболеваний будет актуальным натуральное "лекарство" с применением хрена. Для этого необходимо натереть хрен на терке и выжать из него 50 мл сока. Потом смешать его с соком 3 лимонов. Способ применения: принимать каждый час по 1 чайной ложке не запивая водой.
Опасность хрена: противопоказания к употреблению
Несмотря на очевидную пользу хрена для организма, существуют состояния, при которых использование растения в пищу категорически запрещается. Среди них:
- хронические заболевания ЖКТ;
- заболевания почек;
- тяжелые аллергические реакции;
- беременность и кормление грудью.