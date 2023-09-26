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Польза и вред киви: кому нельзя есть "волосатую картошку"

Сергей Кущ
26 сентября 2023, 15:40
Киви - очень полезный фрукт, но употреблять его можно не всем.
В чем польза и вред киви
В чем польза и вред киви / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Киви, с его яркой зеленой мякотью и множеством маленьких черных семечек, - это не только вкусный фрукт, но и настоящий кладезь питательных веществ.

В чем польза киви?

Вот несколько причин, почему киви стоит включить в свой рацион:

  • Витамин C: Киви богат витамином C, который поддерживает иммунную систему, помогает в борьбе с инфекциями и способствует заживлению ран.
  • Калий: Киви содержит калий, который поддерживает здоровье сердца и помогает снизить артериальное давление.
  • Фибры: Киви является хорошим источником клетчатки, которая способствует нормализации пищеварения и поддержанию здорового веса.
  • Антиоксиданты: Фрукт богат антиоксидантами, которые помогают защитить клетки от вредных свободных радикалов.

В чем вред киви?

В целом, киви считается полезным продуктом, но есть некоторые моменты, о которых стоит знать:

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  • Аллергия: У некоторых людей могут возникнуть аллергические реакции на киви, такие как зуд, опухание или высыпания.
  • Кислотность: Из-за высокого содержания кислоты в киви, он может вызвать раздражение слизистой оболочки рта или желудка у некоторых людей.

Кому нельзя есть киви?

Киви - это безопасный продукт для большинства людей, но есть категории, которым стоит быть осторожными. Если вы ранее испытывали аллергические реакции на фрукты, следует избегать киви или употреблять его с осторожностью.

Можно ли есть киви каждый день?

Умеренное потребление киви в рамках разнообразного рациона является безопасным и полезным. Однако, как и с любым продуктом, важно соблюдать меру. Слишком большое количество киви может вызвать увеличение кислотности в организме или аллергические реакции.

Поэтому, если у вас нет противопоказаний, наслаждайтесь этим вкусным фруктом в разумных количествах для поддержания вашего здоровья.

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