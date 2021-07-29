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Польза кофеина для здоровья: против какого смертельного заболевания борется кофе

29 июля 2021, 13:55

В исследовании с участием 217 883 участников была проанализирована связь между потреблением кофеина и риском развития камней в почках.

Кофе, молоко
Было показано, что кофеин оказывает некоторое влияние на частоту возникновения рака / Flickr / Matt Ward

Кофеин - наиболее часто употребляемый стимулятор в мире, что неудивительно, учитывая его способность усиливать бодрствование, снимать усталость и улучшать концентрацию и внимание.

Но это также может иметь положительное влияние на ваше общее состояние здоровья, снижая вероятность развития заболеваний, которые изменят вашу жизнь.

Рак

Было показано, что кофеин оказывает некоторое влияние на частоту возникновения рака ротовой полости и горла.

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В исследовании, в котором приняли участие более 900 000 участников, мужчины и женщины, которые выпивали четыре или более чашек кофе в день, имели на 49 процентов меньший риск смерти от рака полости рта по сравнению с теми, кто не пил кофе или пил его только от случая к случаю.

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Это также связано с защитой от рецидива рака груди, снижением риска рака простаты и раком эндометрия.

Сахарный диабет 2 типа

Одно долгосрочное исследование показало, что увеличение потребления кофе более чем на одну чашку в день в течение четырехлетнего периода может снизить риск диабета второго типа на один процент.

Он также показал, что у тех, кто снизил свое ежедневное потребление более чем на одну чашку кофе, риск развития диабета 2 типа был на 17 процентов выше.

Однако причины ссылки остались неясными.

Это может быть связано с пониженной чувствительностью к инсулину, что означает, что организм не использует вырабатываемый инсулин эффективно.

Исследование, проведенное на выборке из более чем 34000 женщин в Швеции, не страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, имело на 22-25% меньший риск инсульта, если они выпивали более одной чашки кофе в день.

Более того, исследование показало, что употребление кофе вообще может быть связано с повышенным риском инсульта.

Камни в почках

В исследовании с участием 217 883 участников была проанализирована связь между потреблением кофеина и риском развития камней в почках.

Те, кто потреблял больше кофеина, имели меньший риск развития камней в почках.

Однако исследования не проводились широко, поэтому необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, существует ли связь между камнями в почках и потреблением кофеина.

Каковы риски употребления кофеина?

Несмотря на то, что существует множество исследований, предполагающих, что кофеин полезен, он также может оказывать вредное воздействие на организм.

Зависимость от кофеина - это признанная проблема со здоровьем, которая может вызвать абстинентный синдром.

Это также часто связано с такими состояниями, как бессонница, депрессия, и есть некоторые свидетельства того, что это может вызывать проблемы с фертильностью у женщин.

здоровье
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