Помогает ли кофе справиться с недосыпом - ответ ученых

Помогает ли кофе справиться с недосыпом / УНИАН

Кофе помогает быстрее проснуться и увеличивает количество энергии, однако не восполняет часы сна, которых не хватило организму для восстановления. Такие результаты показало исследование специалистов из Американской психологической ассоциации Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

Представители факультетов психиатрии и психологии Университета штата Мичиган оценили, насколько успешно кофе помогает преодолеть негативное влияние недосыпа на когнитивные способности. Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 275 добровольцев. Их разбили на группы − первая провела ночь без сна в лаборатории, а второй позволили спать дома.

На следующее утро обеим группам добровольцев дали капсулу кофеина и плацебо, после чего попросили решить тест на концентрацию внимания. Испытуемым также предстояло разобраться с более сложным заданием на размещение, которое требовало от участников совершать действия в нужном порядке без пропусков и повторений.

По словам руководителя исследования, доктора Кимберли Фенн (Kimberly Fenn) заявила − отсутствие сна ухудшает эффективность участников при выполнении обоих действий. По ее словам, кофеин способствовал решению только легкой задачи, но большинству участников кофе все равно не помог справиться с заданием на размещение.

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Напомним, ранее сообщалось:

Шведские ученые утверждали ‒ один из популярных видов заваривания кофе может не только испортить вкус напитка, но и привести к проблемам со здоровьем.

До того исследователи из Италии сумели доказать необычное влияние кофе на организм

Ранее российский диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупредила, что детям и подросткам стоит избегать кофеина.

Эксперт также назвала одно негативное свойство кофе – он обезвоживает организм, поэтому после одной выпитой чашки этого напитка нужно опустошить два стакана с водой.