Помогут вернут здоровье и преодолеть стресс: названы самые полезные каши

Эти каши нормализуют уровень сахара в крови и насыщают организм витаминам группы В.
Каши являются обязательным элементом здорового рациона. Во время войны и стресса наш организм требует больше питательных веществ.
Как отмечают диетологи, каши перевариваются не менее 4 часов, поэтому прекрасно утоляют чувство голода и насыщают организм.
Специалисты отмечают, что самые полезные крупы - необработанные. Они нормализуют уровень сахара в крови, полезны для диабетиков, насыщают организм витаминам группы В, большим количеством минералов и растительных белков, пишет Foodandmood.
Самые полезные каши:
- Перловая
- Овсяная
- Пшенная
- Кукурузная
- Пшеничная
Эти крупы лучше всего не варить, а заливать на ночь кипятком, горячей минеральной водой или кефиром.
Рис помогает очистить кишечник, но с такой кашей следует быть осторожными.
Пшеничная каша регулирует обмен веществ, снижает уровень холестерина и выводит токсины.
Кукурузная каша активизирует выработку обмена ферментов, ее еще называют "пищей красоток", так как она благоприятно влияет на состояние волос, кожи и ногтей.
Овсяная каша помогает очистить организм от токсинов и оказывает противомикробное действие.
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