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Помогут вернут здоровье и преодолеть стресс: названы самые полезные каши

16 марта 2022, 23:41

Эти каши нормализуют уровень сахара в крови и насыщают организм витаминам группы В.

Каша
Каша / Yapokupayu

Каши являются обязательным элементом здорового рациона. Во время войны и стресса наш организм требует больше питательных веществ.

Как отмечают диетологи, каши перевариваются не менее 4 часов, поэтому прекрасно утоляют чувство голода и насыщают организм.

Специалисты отмечают, что самые полезные крупы - необработанные. Они нормализуют уровень сахара в крови, полезны для диабетиков, насыщают организм витаминам группы В, большим количеством минералов и растительных белков, пишет Foodandmood.

Самые полезные каши:

  • Перловая
  • Овсяная
  • Пшенная
  • Кукурузная
  • Пшеничная

Эти крупы лучше всего не варить, а заливать на ночь кипятком, горячей минеральной водой или кефиром.

Рис помогает очистить кишечник, но с такой кашей следует быть осторожными.

Пшеничная каша регулирует обмен веществ, снижает уровень холестерина и выводит токсины.

Кукурузная каша активизирует выработку обмена ферментов, ее еще называют "пищей красоток", так как она благоприятно влияет на состояние волос, кожи и ногтей.

Овсяная каша помогает очистить организм от токсинов и оказывает противомикробное действие.

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