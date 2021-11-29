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Поможет ли вакцина от Омикрона: Комаровский предупредил о худшем сценарии

29 ноября 2021, 01:16
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От Омикрона нынешняя вакцина может не защищать, не исключил врач.

Комаровский
/ УНИАН

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию вокруг распространения нового штамма коронавируса Омикрон.

Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, на сегодня пока нет ответа, защищает ли вакцинация от COVID-19 от нового штамма коронавируса Омикрон.

Медик не исключил, что если новый штамм окажется опаснее предыдущих, то может потребоваться другая вакцина.

Он уверен в том, что в ближайшие пару недель будут ответы на большинство вопросов по новому штамму.

Вместе с тем врач говорит, что из-за появления нового штамма коронавируса антивакцинаторы продолжат обвинять вакцины в неэффективности против болезни.

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Комаровский добавил, что Омикрон — новый штамм, который не исследован, поэтому именно от него нынешняя вакцина может не защищать. В таком случае понадобится другой препарат.

Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.

По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

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