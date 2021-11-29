Поможет ли вакцина от Омикрона: Комаровский предупредил о худшем сценарии

От Омикрона нынешняя вакцина может не защищать, не исключил врач.
Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский прокомментировал ситуацию вокруг распространения нового штамма коронавируса Омикрон.
Как подчеркнул он в эфире канала Украина 24, на сегодня пока нет ответа, защищает ли вакцинация от COVID-19 от нового штамма коронавируса Омикрон.
Медик не исключил, что если новый штамм окажется опаснее предыдущих, то может потребоваться другая вакцина.
Он уверен в том, что в ближайшие пару недель будут ответы на большинство вопросов по новому штамму.
Вместе с тем врач говорит, что из-за появления нового штамма коронавируса антивакцинаторы продолжат обвинять вакцины в неэффективности против болезни.
Комаровский добавил, что Омикрон — новый штамм, который не исследован, поэтому именно от него нынешняя вакцина может не защищать. В таком случае понадобится другой препарат.
Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.
По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.
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