Поможет сбросить вес и "разогнать" метаболизм: врач назвал напиток

Он позволяет сжигать больше калорий и помогает похудеть. / stilnos.com

Когда люди пытаются похудеть, они обычно сосредотачиваются на том, что следует исключить из своего рациона. Но добавление зеленого чая в свой рацион может быть легким и полезным дополнением к вашему пути к снижению веса.

Хотя зеленый чай может помочь вам похудеть, вам следует проконсультироваться с врачом, чтобы узнать, является ли потеря веса для вас здоровым вариантом. Если ваш врач даст вам добро, возможно, стоит попробовать этот богатый антиоксидантами напиток.

Вот почему зеленый чай может помочь в похудении.

Зеленый чай может помочь ускорить метаболизм

Зеленый чай может ускорить обмен веществ, поскольку содержит кофеин. Это позволяет сжигать больше калорий и помогает похудеть.

"Стимулирующие свойства кофеина увеличивают скорость окисления в метаболизме клетки, что увеличивает количество сжигаемых нами калорий", - говорит Ханнес.

В небольшом исследовании 2008 года исследователи давали участникам с ожирением либо зеленый чай, либо плацебо в течение 12 недель. Участники не меняли уровень активности или диету. Через 12 недель те, кто пил зеленый чай, потеряли на 3,3 кг больше, чем те, кто принимал плацебо, и сожгли на 183,38 калорий больше за счет расхода энергии в состоянии покоя.

Зеленый чай поможет вам получить больше удовольствия от тренировки

По словам Эмили Монфилетто, старшего диетолога в Медицинском колледже Бейлора, кофеин улучшает спортивные результаты у спортсменов, когда его употребляют близко к соревнованиям. Это потому, что кофеин может заставить вас чувствовать, что вы напрягаетесь меньше, чем на самом деле, и помогает уменьшить боль, связанную с упражнениями, - говорит Монфилетто.

Помимо повышения производительности, зеленый чай также помогает сжигать больше жира во время тренировки. В небольшом исследовании 2008 года мужчинам давали экстракт зеленого чая перед тренировкой. Их скорость сжигания жира была на 17% выше, чем у тех, кто получал плацебо.

Зеленый чай - здоровая альтернатива сладким напиткам

Когда вы пытаетесь похудеть, рекомендуется сократить употребление сладких напитков. Ханнес говорит, что в зеленом чае может быть нулевое количество калорий из жира, если вы не добавляете в него сахар, и вы получите такие питательные вещества, как антиоксиданты, которых не получите, выпив газировку.

Зеленый чай также может дать вам более устойчивую энергию без сбоев, в отличие от сладких напитков. Если вы замените сладкие напитки зеленым чаем, вы со временем значительно сократите потребление калорий, что может помочь снизить вес.

"Одна банка газировки обычно содержит 150 калорий. Просто заваренный зеленый чай без добавления чего-либо содержит незначительные калории, поэтому каждая банка газировки, которую вы заменяете в день зеленым чаем или любым другим напитком без калорий, вы сэкономите 150 калорий на каждой порции. , - говорит Монфилетто.

Как употреблять зеленый чай для похудения

Ханнес говорит, что лучший способ пить зеленый чай для похудения - это пить его горячим или холодным, без добавления сахара. Вам следует использовать настоящий зеленый чай, приготовленный из настоящих листьев зеленого чая. Это должно быть сказано на этикетке. Хуннес говорит, что травяные чаи обычно не делают из настоящих чайных листьев, поэтому вы можете держаться от них подальше.

Есть разные сорта зеленого чая, такие как сенча, маття и жасмин. Все они очень полезны для здоровья. По словам Монфилетто, они производятся на одном и том же заводе, но существуют различия в способах их обработки.

Независимо от типа зеленого чая, рекомендуемое количество составляет от трех до четырех чашек зеленого чая в день, и, по словам Ханнеса, нет "лучшего" времени для его употребления.

Однако Монфилетто говорит, что если вы чувствительны к кофеину, вы можете не пить его днем ​​и вечером, чтобы он не мешал вашему сну. Она говорит, что абсолютное максимальное потребление зеленого чая должно составлять девять или десять чашек в день, исходя из безопасных пределов кофеина.