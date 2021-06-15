Популярное масло признали не самым полезным продуктом для здоровья

Употребление слишком большого количества насыщенных жиров может повысить уровень холестерина / 1zoom.ru

Кокосовое масло часто рассматривается как здоровая альтернатива сливочному или другим маслам, используемым в кулинарии и выпечке. Однако диетологи считают, что лучше всего ограничить употребление кокосового масла.

Кокосовое масло содержит около 90% насыщенных жиров, что намного больше, чем 64% насыщенных жиров, содержащихся в сливочном масле. Употребление слишком большого количества насыщенных жиров может повысить уровень холестерина, что увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта. Также известно, что кокосовое масло повышает уровень холестерина в большей степени, чем другие растительные масла, такие как оливковое или кунжутное масло, пишет Livestrong.com.

Насыщенные жиры твердые при комнатной температуре и становятся жидкими при плавлении. "Думайте об этом, как о том, что оно попадает в ваше тело в виде жидкости, а затем превращается в твердое вещество в ваших артериях", - говорит Коллин Кристенсон, зарегистрированный диетолог и диетолог. "По сути, это основа того, почему рекомендуется избегать чрезмерного потребления насыщенных жиров".

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Кокосовое масло также является высококалорийным продуктом, а это означает, что если вы не потребляете его в умеренных количествах, оно может вызвать увеличение веса. Жиры содержат девять калорий на грамм, что намного выше, чем соотношение углеводов или белков, которые содержат четыре калории на грамм.

Почему люди думают, что кокосовое масло улучшает здоровье сердца

Несмотря на высокое содержание насыщенных жиров, есть несколько причин, по которым люди считают кокосовое масло полезным для здоровья жиром.

Основная причина в том, что кокосовое масло содержит триглицериды со средней длиной цепи (MCT), тип жира, который содержится в кокосовом масле. Химический состав МСТ отличается от других жиров, что означает, что ваше тело обрабатывает их по-другому. МСТ имеют от 6 до 12 атомов углерода, что меньше, чем у более часто встречающихся длинноцепочечных триглицеридов (ДЦТ) от 12 до 18 атомов углерода.

"МСТ могут перевариваться и усваиваться быстрее, чем другие жиры, и поэтому могут использоваться в качестве более непосредственного источника энергии", - говорит Мелисса Рифкин, врач-диетолог из Нью-Йорка, доктор медицинских наук.

"Поскольку они с меньшей вероятностью откладываются в виде жира из-за того, как они перевариваются и всасываются, МСТ с меньшей вероятностью влияют на уровень ЛПНП (плохого холестерина) в крови", - говорит Рифкин.

Однако, несмотря на свои преимущества, покупное кокосовое масло содержит только около 54% ​​MCT, говорит Рифкин. Кроме того, химический состав МСТ, используемых в исследованиях, обычно отличается от химического состава кокосового масла.

"Многие масла MCT, используемые в клинических исследованиях, имеют восемь или 10 углеродных цепей, тогда как масла в кокосовом масле обычно имеют 12. Такой состав делает кокосовое масло, которое мы используем в кулинарии, весьма отличным от тех исследований с использованием масла MCT", - говорит Кристенсен.

Хотя в кокосовом масле есть некоторые СЦТ, его недостаточно, чтобы воспользоваться их преимуществами для здоровья и преодолеть негативные последствия, связанные с высоким содержанием насыщенных жиров.

Кокосовое масло помогает дольше чувствовать сытость

Хотя кокосовое масло может быть не таким полезным продуктом, как думает большинство людей, оно имеет некоторые преимущества для здоровья, а именно его способность дольше сохранять чувство сытости, что может помочь с потерей веса

Жиры более калорийны, чем большинство продуктов, поэтому употребление их во время еды может помочь вам оставаться сытым по сравнению с едой, богатой углеводами. Увеличение потребления MCT также может помочь обуздать голод.

Однако вам, конечно, не следует "добавлять его ко всему, думая, что это волшебный жир для похудения и здоровья", - говорит Лиза ДеФазио, зарегистрированный диетолог из Калифорнии.

Более здоровые альтернативы кокосовому маслу

Потребление умеренного количества полезных масел полезно для вас, потому что они содержат незаменимые жирные кислоты, которые ваше тело не может вырабатывать самостоятельно. В растительных маслах есть три типа жиров:

Мононенасыщенные жиры, которые являются "хорошими" видами жиров, которые могут снизить уровень холестерина ЛПНП.

Полиненасыщенные жиры, которые также помогают снизить уровень холестерина ЛПНП. Эти жиры включают жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые необходимы вашему организму для функционирования.

Насыщенные жиры, вредные для здоровья. По этой причине в Руководстве по питанию для американцев на 2015–2020 годы рекомендуется потреблять менее 10% дневных калорий из насыщенных жиров.

Чтобы выбрать самое полезное кулинарное масло, выбирайте масло с высоким содержанием мононенасыщенных и полиненасыщенных жиров и низким содержанием насыщенных жиров. Некоторые примеры растительных альтернатив кокосовому маслу включают:

Масло канолы: это масло содержит жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые могут помочь снизить уровень холестерина и облегчить воспаление. Масло канолы содержит 62% мононенасыщенных жиров, 32% полиненасыщенных жиров и 6% насыщенных жиров.

Оливковое масло первого отжима: этот жир имеет высокую концентрацию полифенолов. Полифенолы представляют собой природные антиоксиданты, которые, как известно, уменьшают и замедляют прогрессирование определенных хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые или нейродегенеративные заболевания. Оливковое масло содержит 77% мононенасыщенных жиров, 9% полиненасыщенных жиров и 14% насыщенных жиров.

Кунжутное масло: это масло с высоким содержанием лигнанов, которые являются питательными веществами для растений с антиоксидантными свойствами, что, возможно, снижает риск болезни сердца и некоторые виды рака.

Кунжутное масло содержит 40% мононенасыщенные жиры, 46% полиненасыщенных жиров и 14% насыщенных жиров.