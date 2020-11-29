Популярный продукт провоцирует рак – врач

Эксперт рассказала о технологиях производства лапши быстрого приготовления / Фото pixaby

Лапша быстрого приготовления содержит в себе вредные вещества, способные вызвать онкозаболевания.

Об этом рассказала декан факультета пищевых технологий НУБИП Украины, доктор технических наук, профессор Лариса Баль-Прилипко в эфире телеканала Украина 24.

Врач отметила, что лапша быстрого приготовления состоит из пшеничной муки высшего сорта мягких сортов и воды.

"Но для того, чтобы лапша стала такой интересной, закрученной, нужны другие компоненты - модифицированные крахмалы, консерванты, загустители", - рассказала Баль-Прилипко.

По ее словам, при производстве продукт обжаривается, идет процесс обработки его растительными маслами. Эти масла могут вызвать онкозаболевания.

"Потому что, во-первых, это пальмовое масло, и такой брикетик будет храниться 12 месяцев. Если мы будем использовать соевое масло - это будет 6 месяцев, и если подсолнечное масло - это в пределах трех месяцев. Тот фритюр - это способ дегидратации плюс еще обжарка. Если бы только сушка, как делают дома бабушки; нет химических компонентов, но срок хранения тогда низкий, что не выгодно для торговли", - объяснила медик.

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Напомним: