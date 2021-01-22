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Популярный способ борьбы с температурой назвали мифом

22 января 2021, 10:02

Теоретически потоотделение помогает болезни быстрее покинуть ваш организм, но эксперты говорят, что это не так.

грипп, термометр
Теоретически потоотделение помогает болезни быстрее покинуть ваш организм, но эксперты говорят, что это не так. / Фото pixabay.com

Если у вас когда-либо была температура, вам, возможно, советовали накрыться одеялом или пойти на пробежку, чтобы попытаться "выпотеть" температуру.

Теоретически потоотделение помогает болезни быстрее покинуть ваш организм, но эксперты говорят, что это не так. Если заставлять себя потеть, это не поможет вам раньше выздороветь. Вместо этого вы можете почувствовать себя хуже и даже совсем плохо.

Вот что вам нужно знать о том, почему вы не можете потеть при температуре, и о некоторых проверенных способах лечения лихорадки в домашних условиях.

Что такое жар?

Считается, что у вас жар, если температура тела поднимается выше 38. Многие болезни могут вызывать повышение температуры, например, простуда или грипп.

Ваше тело лихорадит, чтобы бороться с болезнью по двум причинам:

  • Вирусам и бактериям может быть труднее жить в вашем теле, когда ваша температура выше.
  • Повышение температуры активирует вашу иммунную систему, которая стимулирует ваши лейкоциты бороться с микробами, вызывающими жар.

Почему ваше тело потеет, когда у вас жар?

Когда у вас жар, вы можете заметить, что потеете больше, чем обычно. На самом деле это попытка вашего тела охладиться с помощью метода, называемого охлаждающим испарением.

"Капли воды на коже отбирают часть тепла от тела, испаряясь в окружающую среду", - говорит Трой Мэдсен, доктор медицины, профессор экстренной медицины в Университете Юты.

По этой причине ваше тело естественным образом потеет при повышении температуры тела. Вы также склонны больше потеть, когда у вас снижается температура.

"Температура может продолжать повышаться, пока организм борется с инфекцией, а затем снижаться, когда инфекция проходит", - говорит Мэдсен.

Когда температура спадает, ваш мозг перестает сигнализировать телу о нагревании и вместо этого сигнализирует о возвращении к нормальной температуре. Когда происходит это переключение, вы начинаете больше потеть, поскольку ваше тело пытается остыть.

Люди могут ошибочно принять это за то, что потоотделение помогает снять лихорадку, но на самом деле вы потеете потому, что у вас жар, а не наоборот.

Стоит ли пытаться избавиться от жара?

Многие считают, что целенаправленное повышение температуры тела и увеличение потоотделения могут помочь вам быстрее вылечиться от болезни. Люди, как правило, накидывают тяжелую одежду или одеяла или занимаются спортом.

К сожалению, этот метод не работает. "Потоотделение в ответ на жар не приведет к более быстрому исчезновению лихорадки", - говорит Мэдсен.

Это потому, что основная защита вашего тела от вируса - это ваша иммунная система, а не высокая температура, - говорит Мэдсен. А повышение температуры может ухудшить ваше самочувствие - у вас могут развиться неприятные симптомы, такие как головная боль, озноб и мышечные боли.

"Лихорадка плюс потоотделение могут вызвать немалый дискомфорт, помимо боли и усталости, которые испытывает организм при инфекции", - говорит Мэдсен.

Другой риск - обезвоживание, особенно если вы пытаетесь заниматься спортом. Когда у вас жар, ваше тело теряет жидкость быстрее, поэтому важно сосредоточиться на приеме жидкости, а не на ее потении. Выполнение энергичных упражнений, чтобы заставить себя вспотеть, также может усугубить вашу болезнь и истощить ценную энергию, необходимую вашему организму для борьбы с инфекцией.

Как лечить температуру?

Если у вас температура ниже 39 и вы не испытываете неприятных симптомов, таких как озноб или ломота в теле, то лекарства нужны не всегда.

Но при высокой температуре вам может помочь болеутоляющее. "Один из подходов, который я часто рекомендую, - это чередование ибупрофена и ацетаминофена каждые 3-4 часа", - говорит Мэдсен. По словам Мэдсена, это удерживает вас от приема слишком большого количества любого лекарства и позволяет избежать всплесков лихорадки, которые могут возникнуть при окончании действия одного лекарства.

Вот некоторые другие домашние средства, которые помогут снизить температуру:

  • Легкая одежда
  • Принятие теплой ванны
  • Много жидкости
  • Отдых

В большинстве случаев лихорадка опасна и требует медицинской помощи, когда она поднимается выше 41. Но если ваша температура поднимается выше 39 или 38 у ребенка младше трех месяцев, вам следует обратиться к своему врачу, чтобы убедиться, что у вас нет серьезной инфекции.

Мэдсен также рекомендует обратиться к врачу, если у вас есть определенные симптомы, в том числе:

  • Затрудненное дыхание
  • Вялость
  • Обезвоживание
  • Сильная боль в животе
  • Сильная боль в шее
  • Красные высыпания
  • Жжение при мочеиспускании

"Большинство лихорадок проходят в течение нескольких дней", - говорит Мэдсен. "Повышенная температура тела также требует обращения к врачу".

грипп
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