Порнозвезда рассказала, как изменилось видео с сексом из-за COVID-19

Мейтленд Уорд / russian.fansshare.com

Популярная американская порноактриса Мейтленд Уорд (Maitland Ward) в деталях рассказала о том, как пандемия коронавируса COVID-19 изменила индустрию для взрослых. Ее рассказ опубликовал портал The Daily Beast.

Порнозвезда констатировала, что коронавирус повлиял на отношение к сотрудникам секс-индустрии и сделал его совершенно другим. По мнению Уорд, теперь зрители ищут в порно общения, близости и человечности.

Она рассказала, что клиенты, для которых она снимает видео, больше не просят ее раздеться. "Не снимай одежду. Просто красиво оденься, расстегни блузку, чтобы я видел лифчик, и притворись, что мы флиртуем в баре", — просил ее один из клиентов.

Уорд уточнила, что получает множество аналогичных заявок. Причем все больше и больше фанатов просят ее изображать флиртующую после работы девушку.

"Эта случайная близость стала табу. Они снова хотели почувствовать, каково это — быть на свидании. Прикоснуться к незнакомцу. Быть без маски. И порно стало единственным способом сделать это", — констатировала порноактриса.

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