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После 20 лет курения перешел на IQOS. Уже 5 лет с Айкос – полет нормальный

9 августа 2021, 17:44

Свою последнюю сигарету я выкурил года три назад. С тех пор мысль о том, чтобы взять ее снова в руки, меня больше не посещает.

Пользователем IQOS я стал еще в первой волне в далеком 2016 году, когда он только появился в Украине. Произошло это так. Спустя пару месяцев после его презентации я увидел странный девайс в руках моего коллеги, заядлого курильщика, на одном из рабочих совещаний.

Мой коллега, Михаил, к тому времени испробовал уже все альтернативы сигаретам, которых, на тот момент, было не так уж и много. Однако все они не отвечали его основным критериям. Вейпы и электронные сигареты, никотиновые жевательные резинки и так далее. Всем им не хватало именно ощущении и процесса, за которые мы ценим курение. Поэтому сначала к появлению в руках коллеги очередной альтернативы я отнесся скептически, расценив ее как очередную игрушку на пару дней, и даже не поинтересовался, что это вообще такое.

Однако шли дни, и я заметил, что коллега прекратил выходить на улицу на перекуры. Мне это нарушение устоев наших привычных перекуров показалось интригующим и даже подозрительным. И я потребовал у Михаила поделиться секретом. Поскольку к тому времени мой стаж курильщика уже превысил 20 лет, мысль о том, что пора что-то менять, постоянно сидела в моей голове.

Скажу честно, не ожидал увидеть столько энтузиазма у коллеги. Но он взахлеб рассказывал, насколько IQOS крут и революционен, просто вскружил мне голову. Мне всегда были интересны новые технологии и новость о том, что на рынке появилась реально действующая и рабочая альтернатива сигаретам, а сам процесс не сильно отличается от классического курения, поднял мой энтузиазм до невиданных высот. "Так вот оно че, Михалыч!", – подумал я, и вприпрыжку помчался за тестовым устройством на бульвар Леси Украинки в Киеве, где расположился офис IQOS. В тот момент я даже не задумывался о том, что новая технология внесет существенные коррективы в мою незавидную жизнь обыкновенного курильщика. С тех пор прошло уже больше пяти лет. И теперь пришло время собирать камни подводить итоги.

Как IQOS изменил мою жизнь

Рассказывать о принципе действия IQOS и его отличиях от сигарет и других альтернатив курению я не буду. Уверен, все, кто интересовался этой темой, уже прочитали достаточно и обладают кучей информации. А если нет – можно просто загуглить отзывы, а их там просто хоть лопатой греби: как о самой технологии, так и о преимуществах систем нагревания табака перед обычными сигаретами. Можно посмотреть и официальный сайт iqos.ua. Расскажу лучше о своих ощущениях и о том, как IQOS повлиял на мою жизнь, как бы пафосно это ни звучало.

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Один из ключевых для меня моментов – я перестал кашлять по утрам. Ушел этот кашель курильщика и ощущения хронического бронхита. Отсутствие смол и прочей гадости, которые курильщик вдыхает при использовании сигарет, сыграло благотворно на моем здоровье. Я действительно стал себя лучше чувствовать. Я периодически бегаю по утрам, и заметил, что мне стало намного легче покрывать минимальные дистанции в 3 километра, когда я заменил сигареты на Айкос. Я не задыхаюсь, и у меня пропала одышка. Я просто стал чувствовать себя легче. И меня это радует каждый день до сих пор, потому что я помню, как было.

Также мои вещи перестали источать этот днями не выветривавшийся, мерзкий даже мне, курильщику, запах сигарет. Особенно сильно он ощущается посторонними в холодную пору года, когда ты заходишь с мороза домой. Или, когда покуришь на балконе дома, потом заходишь в комнату, а за тобой тянется этот едкий шлейф курильщика. Сейчас мне сложно даже выносить запах сигаретного дыма, если кто-то курит рядом.

Кроме чисто физиологии, есть еще морально-физиологическая составляющая. С каждой затяжкой я подсознательно думал, что сокращаю свою жизнь, а перед глазами возникали черные легкие курильщика. Но сейчас все это в прошлом. Не знаю, быть может, это самовнушение, но уверен, что IQOS действительно, по сравнению с сигаретами, не настолько вреден для здоровья. Об этом, по крайней мере, последние пять лет говорит мое тело.

Еще один важный нюанс, но, наверно больше личного характера. Хотя, вполне допускаю, что подобная ситуация не редкость. У меня практически сошли на нет мелкие конфликты с женой. Она никогда не курила и всегда была убежденной противницей сигарет в силу их вредности и запаха. Ее периодические бурчания по поводу запаха, нежелания целоваться с пепельницей и того, что я гроблю свое здоровье, а еще показываю плохой пример детям, нарушал и нашу семейную идиллию и конкретно меня напрягали. С появлением IQOS этот негативный фактор исчез. И мое душевное равновесие в этом отношении было восстановлено.

Прощайте, сигареты

За эти годы я курил обычные сигареты всего несколько раз. Происходило это не потому, что хотелось именно сигарету. Нет. Все намного проще – иногда бывали ситуации, когда я мог забыть IQOS дома, или заканчивались стики в самый неподходящий момент. А курить хотелось. Особенно критично это было в первые годы, когда IQOS только появился и еще не был таким популярным, и не было у кого одолжить его на перекур, а стики в тоже время даже в Киеве можно было найти далеко не везде.

В таких случаях я с трудом мог докурить эту несчастную сигарету. Меня не покидало ощущение, что я за свои деньги наелся какого-то навоза. И с каждым таким разом я все сильнее удивлялся, как можно было вообще раньше курить такую гадость. И однажды наступил момент, когда ко мне пришло понимание, что я скорее брошу вообще курить, чем еще хоть раз в жизни притронусь к обычной сигарете.

Так оно и случилось. Свою последнюю сигарету я выкурил года три назад. У меня и после случались ситуации, когда курить хотелось, а IQOS был разряжен, или я его забывал дома. Но мысль о том, чтобы взять в руки сигарету, больше даже не мелькает. Нет, спасибо.

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