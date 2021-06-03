После коронавируса человечеству грозит опасная болезнь - ученые

После коронавируса человечеству грозит "жиропандемия" / Фото Reuters

За время пандемии коронавируса многие люди стали больше есть и меньше времени уделять физической активности.

Как говорится в недавнем исследовании Технического университета Мюнхена, это может привести к вспышке ожирения планетарных масштабов.

Авторы утверждают, с начала распространения инфекции в весе прибавили не менее двух из пяти людей. Хотя чуть более половины населения даже смогло снизить несколько килограммов.

В апреле 2021 года исследователи проанализировали данные 1001 человек от 18 до 70 лет и выяснили, что за время коронавируса вес 40% из них увеличился. Больше всего это наблюдалось среди подопытных в возрасте 30-44 лет (48%) и среди тех, кто ранее страдал от проблем с весом (53%).

Также оказалось, что высокий индекс массы тела повышал шансы набрать в весе еще больше – если в среднем опрошенные располнели на 5,6 кг, то среди респондентов с высоким ИМТ этот показатель оказался 7,2 кг.

Помимо того, стало известно, что во время пандемии 33% стали больше тратить времени на приемы пищи, а 28% признали, что стали чаще есть "от скуки". Причем употребляют они далеко не здоровые продукты, а сладости, фастфуд или сахаросодержащие напитки. Одной из причин такого поведения может быть стресс из-за пандемии.

Читайте такжеВ ВОЗ удивили заявлением о происхождении коронавируса

Большинство участников опроса (52%) отметили, что стали меньше двигаться. А среди людей с высоким ИМТ этот показатель достиг 60%.

На этом фоне ученые рекомендуют выполнять два правила: придерживаться диеты с низким содержанием жиров и регулярно уделять время физическим тренировкам.

Как ранее сообщал Главред, иммунитет, который был приобретен после перенесения коронавируса, может эффективно защищать от вируса почти в течение года, сообщили ученые, которые проанализировали данные 15 тысяч пациентов из северного региона Италии.

Также на днях издание The Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки сообщало, что трое ученых Уханьского института вирусологии в Китае лечились в медучреждении вероятно от коронавирусной инфекции в ноябре 2019 года, то есть за месяц до начала пандемии COVID-19. Эти данные могут свидетельствовать в пользу гипотезы об утечке SARS-CoV-2 из китайской лаборатории.