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После обработки становится опасным: какое масло самое вредное для здоровья

17 февраля 2022, 04:45
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Полностью исключить его из рациона очень трудно, ведь оно содержится во многих магазинных продуктах.

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Какое масло самое вредное для здоровья/ ua.depositphotos.com

В пальмовом масле содержится очень много вредных для организма насыщенных жиров, поэтому медики считают его одним из самых вредных для человека масел.

Употребление такого масла приводит к накоплению в организме так называемого "плохого" холестерина, который может закупоривать артерии и увеличивать риск возникновения сердечного приступа, пишет Today.ua.

Полностью исключить из рациона пальмовое масло вряд ли удастся, ведь оно содержится во многих магазинных продуктах. Среди них, например:

  • сладкая выпечка,
  • печенье,
  • колбасы,
  • сосиски,
  • сыры,
  • бекон,
  • сливки,
  • сметана,
  • мороженое и тому подобное.

Однако для собственного здоровья можно уменьшить употребление таких продуктов.

Пальмовое масло сейчас очень широко используют в пищевой промышленности – оно выгодно производителям из-за своей низкой стоимости. Однако во время его переработки образуются опасные и очень вредные для организма трансжиры.

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Чем опасны трансжиры:

  • длительное употребление может повлечь заболевания сосудов,
  • может вызвать заболевания сердца,
  • способствует возникновению ожирения.

При этом сырое пальмовое масло само по себе не вредно, однако с сырым в производстве продуктов никто не работает – только с уже обработанным, рафинированным.

Как снизить вредное воздействие на организм пальмового масла

Для того, чтобы употребление пальмового масла не так сильно сказалось на организме, можно придерживаться следующих правил:

  • уменьшить в рационе количество продуктов, в которые есть переработанное пальмовое масло,
  • употреблять много овощей
  • вести активный образ жизни.

Напомним, ранее медик рассказала, в чем опасность употребления белого хлеба. Его употребление может привести к развитию инсулинорезистентности. Этому способствуют некоторые особенности белой муки.

Также ранее сообщалось, что мандарины считаются очень полезными для здоровья, однако некоторым людям они могут быть вредны.

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