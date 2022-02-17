После обработки становится опасным: какое масло самое вредное для здоровья

Полностью исключить его из рациона очень трудно, ведь оно содержится во многих магазинных продуктах.
В пальмовом масле содержится очень много вредных для организма насыщенных жиров, поэтому медики считают его одним из самых вредных для человека масел.
Употребление такого масла приводит к накоплению в организме так называемого "плохого" холестерина, который может закупоривать артерии и увеличивать риск возникновения сердечного приступа, пишет Today.ua.
Полностью исключить из рациона пальмовое масло вряд ли удастся, ведь оно содержится во многих магазинных продуктах. Среди них, например:
- сладкая выпечка,
- печенье,
- колбасы,
- сосиски,
- сыры,
- бекон,
- сливки,
- сметана,
- мороженое и тому подобное.
Однако для собственного здоровья можно уменьшить употребление таких продуктов.
Пальмовое масло сейчас очень широко используют в пищевой промышленности – оно выгодно производителям из-за своей низкой стоимости. Однако во время его переработки образуются опасные и очень вредные для организма трансжиры.
Чем опасны трансжиры:
- длительное употребление может повлечь заболевания сосудов,
- может вызвать заболевания сердца,
- способствует возникновению ожирения.
При этом сырое пальмовое масло само по себе не вредно, однако с сырым в производстве продуктов никто не работает – только с уже обработанным, рафинированным.
Как снизить вредное воздействие на организм пальмового масла
Для того, чтобы употребление пальмового масла не так сильно сказалось на организме, можно придерживаться следующих правил:
- уменьшить в рационе количество продуктов, в которые есть переработанное пальмовое масло,
- употреблять много овощей
- вести активный образ жизни.
Напомним, ранее медик рассказала, в чем опасность употребления белого хлеба. Его употребление может привести к развитию инсулинорезистентности. Этому способствуют некоторые особенности белой муки.
Также ранее сообщалось, что мандарины считаются очень полезными для здоровья, однако некоторым людям они могут быть вредны.
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