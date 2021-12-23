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Последствия новогоднего застолья: диетолог рассказала, как избавиться от лишнего веса после праздников

23 декабря 2021, 05:40
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Для улучшения обмена веществ и сжигания калорий нужно больше ходить.

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Новогодние застолья могут закончиться лишними килограммами / ua.depositphotos.com

Новогодний стол 2022 каждая хозяйка старается сделать как можно разнообразнее. Во время празднования мы расслабляемся и не отказываем себе в удовольствии попробовать все, что нам захочется. Но после праздников нас может ждать неприятный сюрприз в виде "наеденных" за новогодним столом лишних килограммов.

Избавиться от этих лишних килограммов, просто сев после праздников на голодную диету, не удастся. Об этом рассказала специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская в интервью Главреду.

"Когда мы празднуем Новый год 2022, конечно, хочется попробовать все, что есть на столе. И многие думают, что раз в год можно так оторваться, поэтому едят и жирные салаты, и мясо, и алкоголь, и сладости. Если уж так случилось, что мы не просто наелись, а объелись в новогоднюю ночь, то просто так сесть на голодную диету нам вряд ли удастся. Потому что, прежде всего, за праздничную ночь мы не съедим все наши новогодние блюда и будем их доедать в первые дни января", – говорит диетолог.

Она подчеркивает: после праздников прежде всего нужно много гулять. Ходить нужно настолько много, чтобы просто не чувствовать ног после прогулки – как минимум 10 километров в день.

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Если есть возможность, лучше поехать на природу за город, если же возможности нет – ходить на прогулки в парки.

"Ходите много, очень много. Так вы улучшите обмен веществ и использование гликогена, который за праздники набьется в печени и мышцах. Гликоген из мышц выходит, только если активировать мышцы", - отмечает Оксана Скиталинская.

По ее словам, после таких длительных прогулок вы будете чувствовать себя намного лучше. Такое активное времяпрепровождение ускорит моторику кишечника – в итоге в нем не будет застаиваться пища. И тогда вы и праздники проведете весело, и лишних килограммов не наберете.

Читайте такжеДиетолог раскрыла секрет, как есть вволю и не набирать лишний вес"Также следует употреблять как можно больше жидкости, в частности, зеленого чая. Зеленый час улучшает работу печени. Печень будет выделять больше ферментов, которые будут помогать очищать кровь от тех продуктов, которые не переварились и циркулируют по крови", – отметила диетолог.

Зеленый чай хорош еще и тем, что активирует работу кишечника – из него всё будет быстрее выводиться.

"В конце концов, зеленый чай является универсальным адаптогеном, который помогает организму быстрее оправиться и прийти в себя после таких стрессов, как новогодний ужин", – добавила диетолог.

Напомним, диетолог Оксана Скиталинская дала советы, как подготовить организм к новогоднему застолью. Самое первое правило, которого нужно придерживаться – это в целом вести здоровый образ жизни. Ведь если мы мало двигаемся, наша печень со временем начинает хуже работать.

Кроме этого, чтобы улучшить работу печени и увеличить количество ферментов детоксикации, нужно употреблять следующие продукты и напитки:

  • зеленый чай (полезным будет также черный или же чай с лимоном или имбирем),
  • ягоды,
  • зелень,
  • капусту разных сортов,
  • руколу,
  • редьку.

Употребление таких продуктов поможет лучше усваиваться пище, которая плохо переваривается. Соответственно, блюда из новогоднего стола станут меньшей нагрузкой на организм.

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