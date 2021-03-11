Постоянная усталость и понос: о чем говорят эти симптомы

Некоторые симптомы могут привести к серьезным последствиям. / Хроника.инфо

Витамин B12 - водорастворимый витамин, который играет важную роль во многих функциях организма, таких как образование красных кровяных телец и функция нервов.

Его можно найти в таких продуктах, как говядина, рыба и яйца. Но, несмотря на важность витамина, от 1,5% до 15% населения США испытывает дефицит B12.

Дефицит B12, по информации Insider, может вызвать такие симптомы, как усталость и запор, и даже может привести к необратимому неврологическому повреждению, если его не лечить. Вот как распознать дефицит B12, его возможные причины и варианты лечения.

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Симптомы дефицита витамина B12

"Симптомы дефицита B12 могут развиваться со временем или возникать внезапно", - говорит Кейли Проктор, сертифицированный диетолог-онколог из Клинического института рака Леонарда при больнице Mission Hospital. Симптомы также могут различаться в зависимости от тяжести дефицита.

Признаки легкого дефицита B12 включают:

Желтый оттенок кожи

Раздражительность

Усталость

Стоматит

Болезненный и опухший язык

Сложность с балансом

Запор

Потеря аппетита

Онемение и покалывание в руках и ногах

Путаница и плохая память

По словам Элизабет Бейл, зарегистрированного диетолога и основателя Elizabeth Beil Nutrition, чем дольше не лечить дефицит B12, тем более серьезными и потенциально необратимыми становятся симптомы.

Признаки серьезного дефицита B12 включают:

Паралич

Неврологические осложнения, такие как неустойчивая походка или трудности при ходьбе

Депрессия

Слабоумие

Важно: при раннем выявлении и лечении многие симптомы дефицита B12 можно обратить вспять, говорит Бейл, но если не лечить, неврологические повреждения, приводящие к деменции или затруднениям при ходьбе, необратимы.

Причины дефицита B12 включают:

Недостаток витамина B12 в рационе

Желудочно-кишечные расстройства, препятствующие всасыванию витамина B12, такие как болезнь Крона или целиакия.

Пагубная анемия, особый вид анемии, которая возникает, когда организм не может усвоить достаточное количество B12. Людям с этим заболеванием не хватает белка, вырабатываемого в желудке, называемого внутренним фактором, который необходим для усвоения витамина B12.

Важно: злокачественная анемия встречается редко, поражая 0,1% населения в целом, однако она составляет от 20% до 50% причин дефицита витамина B12 у взрослых.

Некоторые лекарства также могут мешать всасыванию B12 и вызывать его дефицит.

Диагностика

Если ваш врач подозревает, что у вас может быть дефицит B12, он может провести лабораторный тест, чтобы проверить уровень B12 в вашей крови:

Нормальный уровень B12 в сыворотке составляет от 300 до 900 пг / мл.

От 200 до 300 считается пограничным.

Уровни ниже 200 считаются низкими и соответствуют дефициту B12.

Лечение дефицита витамина B12

По словам Проктора, лечение дефицита B12 обычно зависит от серьезности дефицита и от того, что его вызывает. Варианты лечения включают:

Инъекции B12

Дозировка и частота инъекций могут варьироваться, но общие рекомендации - три инъекции в неделю в течение двух недель, хотя некоторым людям, которые не могут адекватно усваивать витамин B12, возможно, потребуется делать регулярные инъекции каждые один-три месяца. Важно отметить, что инъекции B12 могут вызывать побочные эффекты, такие как головокружение и головные боли.

По словам Бейля, добавки с витамином B12 в форме таблеток для приема внутрь или под язык, которые растворяются под языком, являются безрецептурным вариантом лечения для людей, которым не хватает B12 в своем рационе, например, веганов или вегетарианцев.

Увеличение потребления продуктов с B12, таких как:

Молоко, которое содержит 1,2 мкг на чашку.

Яйца, которые содержат 0,6 мкг на порцию

Лосось

Сыр

Самый быстрый способ поднять уровень B12 - делать инъекции. По словам Бейля, те, кто принимает добавки или увеличивают потребление продуктов B12, должны увидеть улучшение симптомов в течение 6-12 месяцев.