УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Посттравматическое стрессовое расстройство: как проявляется, симптомы и лечение

12 марта 2022, 11:35

ПТСР может вызывать тревогу, депрессию, чувство страха у детей и взрослых.

ПТСР
Что такое ПТСР и как оно проявляется / depositphotos.com/

Война оставляет свой след не только забирая жизни, разрушая дома и важную инфраструктуру. Невидимый фронт бьет по психике человека, вызывает травматические расстройства.

Страх за свою жизнь, за будущее, вина, за то что, возможно, делается недостаточно. ПТСР подверженные, как и военные, так и мирное население – война в той или иной степени затрагивает психику каждого украинца.

Что такое ПТСР

ПТСР – это расстройство психики, которое возникает вследствие тяжелого и травмирующего события: война, стихийное бедствие, жестокое обращение и преступление. Все это может вызывать физические и эмоциональные реакции, которые могут длиться годами.

Каждый человек имеет пределы возможностей своей психики и у кого-то он может быть больше, а у кого-то послабее. Выделяют факторы, которые могут способствовать развитию ПТСР, среди них:

  • чувство ужаса, страха, беспомощности после травмирующего события;
  • отсутствие поддержки после произошедшего;
  • недостаток знаний, как справиться со стрессом после травмирующего опыта;
  • наличие депрессии или проблем с психическим здоровьем, которые предполагают прием антидепрессантов и психотропных веществ.

ПТСР симптомы

Специалисты отмечают, что симптомы могут проявляться уже через три месяца после травмирующего события, а могут быть "отсроченными" на несколько месяцев и лет.

К общим симптомами ПТСР относятся:

  • Постоянное возвращение к травмирующему событию – повторное переживание, люди чувствуют себя так, будто это событие происходит снова.
  • Гипервозбуждение – проблемы со сном и повышенная нервозность.
  • Избегание – человек стремиться держаться подальше от места или события, которое может напомнить о травме.
  • Проблем и настроением и мышлением – проблемы с памятью или утрата интереса к бывшим занятиям.

Реабилитация ПТСР

В лечении ПТСР применяется психотерапия. В частности, экспозиционная терапия, которая возвращает пациента в воспоминания о травме. Повторное возвращение в фантазиях к травматическому опыту обычно уменьшает стресс после некоторого первоначального увеличения дискомфорта.

При лечении детей успешно применяется когнитивно-процессуальная терапия. Это предполагает беседы с ребенком о травмирующих событиях, которые помогают ребенку правильно на них реагировать. Дети в рамках терапии занимаются творчеством или ведут дневник.

В некоторых случаях при лечении ПТСР может назначаться медикаментозная терапия.

Читайте также:

viber
здоровье
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 9 марта 2022: Девам – недоброжелатели, Ракам - новые возможностиГороскоп на сегодня, 9 марта 2022: Девам – недоброжелатели, Ракам - новые возможности Россия ударила ракетами по Днепру и Луцку впервые с начала войныРоссия ударила ракетами по Днепру и Луцку впервые с начала войны Путин ни с кем не общается и считает, что России пора отомстить за униженияПутин ни с кем не общается и считает, что России пора отомстить за унижения Когда и как закончится война в Украине - ответ эксперта Центра военно-морского анализаКогда и как закончится война в Украине - ответ эксперта Центра военно-морского анализа "Роддома больше нет, много раненых и убитых женщин": войска РФ разбомбили больницу в Мариуполе"Роддома больше нет, много раненых и убитых женщин": войска РФ разбомбили больницу в Мариуполе

Последние новости

11:35

Посттравматическое стрессовое расстройство: как проявляется, симптомы и лечение

11:33

В Черновцах работает оперативный гуманитарный хаб

11:12

Войска агрессоров рассредоточились под Киевом - британская разведка

11:08

Премьер Израиля предложил Зеленскому капитулировать, президент отказался - The Jerusalem Post

10:43

Гороскоп на завтра, 13 марта 2022: Скорпионам – судьбоносный день, Рыбам – серьезные последствия

Реклама
10:41

Когда и как закончится война в Украине и что сделать для победы: гороскоп на март-апрель 2022

10:32

Агрессия против Украины уже вызвала в России глубочайший экономический кризис - Bloomberg

10:27

Почему Украине лучше было бы получить статус кандидата в ЕС до победы над Путиныммнение

09:43

Войско, потерявшее треть техники – непригодно: Бильдт заявил о близком провале РФ в Украине

09:33

В Киеве на Подоле сбили вражеский беспилотник, загорелось здание

09:07

В США изучают возможность отправки Украине средств ПВО и других вооружений для защиты от РФ - СМИ

09:02

Агрессоры застряли в поле и сбежали, оставив новые танки для ВСУВидео

08:37

РФ планирует ввести в Украину сирийские подразделения – разведка

08:36

Оккупанты заявили, что захваченная Запорожская АЭС "переходит" Росатому

08:34

Путин собирается захватить полностью Донбасс и Причерноморьемнение

07:52

Никакого дипломатического решения в войне России против Украины не предвидится - CNN

07:37

Военные РФ не хотят наступать, дезертиры малыми группами бегут к границе – Генштаб ВСУ

07:15

Байден и Зеленский провели самый долгий телефонный разговор с момента вторжения РФ: о чем говорили

06:56

Наступление РФ захлебнулось, не хватает ресурсов: Россия начала мобилизацию в ОРДЛО и Крыму

06:43

В Италии арестовали суперяхту российского олигарха Мельниченко

Реклама
06:27

Если мир не поможет остановить Россию, он получит проблему голодамнение

06:16

РФ готовит два варианта ядерного шантажа – глава украинской разведки

06:12

Число жертв в Украине может вырасти: в Британии заявили, что РФ делает ставку на неуправляемые ракеты

05:51

Блинкен и Кулеба провели переговоры: что обсуждали

05:17

Два 200-х орка и три танка: на Сумщине тероборона голыми руками захватила вражескую техникуВидео

04:57

МАГАТЭ начала получать данные из систем мониторинга Запорожской АЭС – связь восстановлена

04:30

"Жестоко уничтожают нашу историю": в Чернигове враги разбомбили визитку города – отель"Украина"

03:58

Си Цзиньпин "благословил" Путина на войну в Украине - СоросВидео

03:44

ВСУ нанесли сокрушительный удар российским войскам и уничтожили вражеский истребительВидео

03:27

Когда и как закончится война в Украине - ответ эксперта Центра военно-морского анализаВидео

02:51

Сколько будет стоить жилье в Киеве после войныВидео

02:27

Из Беларуси к украинской границе движется колонна военной техники РФ - журналистВидео

01:52

В ГУР заявили, что полностью знают о планах МосквыВидео

01:47

В ООН рассказали о печальных последствиях войны в Украине

01:25

За день удалось спасти более 7 тысяч украинцев из осажденных городов - ЗеленскийВидео

01:20

Минобороны США возрождает команду для доставки оружия Украине - Reuters

00:58

Россияне на грани тотальной безработицы: до конца года без работы останутся 9 млн гражданВидео

00:54

"Сожжет" Путина и его диктаторский режим": астролог рассказала, когда Украина сможет завершить войну

00:51

Враг оккупировал 70% территории Луганской области - глава ОГАВидео

00:51

Приметы на 12 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от беды

Реклама
00:41

"Трупы гниют в обычных помещениях": как "хранят" солдат РФВидео

00:28

Россия превращает Мариуполь в Алеппо - АрестовичВидео

00:27

"В элитах зреет желание избавиться от нынешнего хозяина Кремля": Гудков рассказал о настроении в РФВидео

00:17

Армия Беларуси не готова к наступлению на Украину - Арестович

00:10

В Николаеве оккупанты обстреляли онкологическую больницуВидео

11 марта, пятница
23:53

Военные РФ знали о вторжении в Украину за месяц до его начала: признание пленного, бомбившего людейВидео

23:43

Мир должен признать Россию ядерным террористом - Данилов

23:34

Украинские защитники подбили полковника РФВидео

23:31

Оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базуВидео

23:21

"Работают наши воздушные силы": опубликовано видео уничтожения пункта управления оккупантовВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять