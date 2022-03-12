Посттравматическое стрессовое расстройство: как проявляется, симптомы и лечение

Что такое ПТСР и как оно проявляется / depositphotos.com/

Война оставляет свой след не только забирая жизни, разрушая дома и важную инфраструктуру. Невидимый фронт бьет по психике человека, вызывает травматические расстройства.

Страх за свою жизнь, за будущее, вина, за то что, возможно, делается недостаточно. ПТСР подверженные, как и военные, так и мирное население – война в той или иной степени затрагивает психику каждого украинца.

Что такое ПТСР

ПТСР – это расстройство психики, которое возникает вследствие тяжелого и травмирующего события: война, стихийное бедствие, жестокое обращение и преступление. Все это может вызывать физические и эмоциональные реакции, которые могут длиться годами.

Каждый человек имеет пределы возможностей своей психики и у кого-то он может быть больше, а у кого-то послабее. Выделяют факторы, которые могут способствовать развитию ПТСР, среди них:

чувство ужаса, страха, беспомощности после травмирующего события;

отсутствие поддержки после произошедшего;

недостаток знаний, как справиться со стрессом после травмирующего опыта;

наличие депрессии или проблем с психическим здоровьем, которые предполагают прием антидепрессантов и психотропных веществ.

ПТСР симптомы

Специалисты отмечают, что симптомы могут проявляться уже через три месяца после травмирующего события, а могут быть "отсроченными" на несколько месяцев и лет.

К общим симптомами ПТСР относятся:

Постоянное возвращение к травмирующему событию – повторное переживание, люди чувствуют себя так, будто это событие происходит снова.

Гипервозбуждение – проблемы со сном и повышенная нервозность.

Избегание – человек стремиться держаться подальше от места или события, которое может напомнить о травме.

Проблем и настроением и мышлением – проблемы с памятью или утрата интереса к бывшим занятиям.

Реабилитация ПТСР

В лечении ПТСР применяется психотерапия. В частности, экспозиционная терапия, которая возвращает пациента в воспоминания о травме. Повторное возвращение в фантазиях к травматическому опыту обычно уменьшает стресс после некоторого первоначального увеличения дискомфорта.

При лечении детей успешно применяется когнитивно-процессуальная терапия. Это предполагает беседы с ребенком о травмирующих событиях, которые помогают ребенку правильно на них реагировать. Дети в рамках терапии занимаются творчеством или ведут дневник.

В некоторых случаях при лечении ПТСР может назначаться медикаментозная терапия.

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