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Потеря мышечной массы, усталость и вздутие живота: названы побочные эффекты модной диеты

5 января 2021, 21:32

Эта диета считается модной из-за того, что не считается устойчивой.

Суп
Эта диета считается модной из-за того, что не считается устойчивой / 1000.menu

Диета из капустных супов разработана для быстрого похудения и считается одной из старейших модных диет, зародившихся в 1950-х годах. План предусматривает неограниченное потребление щей с небольшим количеством других продуктов, включенных в строгий график.

В 1980-х годах эту диету рекламировали как диету Долли Партон, диету стюардесс Trans World Airlines и диету модели. Обычно она приходит каждые 10 лет или около того с новым именем.

Нет никакой науки, подтверждающей эффективность диеты из капустных щей, и никакие известные врачи или медицинские учреждения не продвигают ее. Тем не менее, некоторые элементы диеты можно использовать более здоровыми способами - например, употреблять больше сытных овощных супов, - говорит Лаура Зерацки, диетолог клиники Мэйо.

"Эта диета считается модной из-за того, что не считается устойчивой", - говорит Зерацки. "Любая диета, целью которой является быстрое похудение, вызывает беспокойство", - добавляет она.

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Вот более подробная информация о диете из капустных щей, а также о ее плюсах и минусах.

Что такое капустная диета?

План питания при диете из капустных щей следующий:

  • День 1: Щи и сырые фрукты (но без бананов)
  • День 2: Щи и сырые или вареные овощи, но не картофель.
  • День 3: Щи и сырые фрукты и овощи, но без бананов и картофеля.
  • День 4: Щи, обезжиренное молоко и целых восемь бананов.
  • День 5: Щи, шесть помидоров и 150 грамм курицы или говядины.
  • День 6: Щи, неограниченное количество говядины и неограниченное количество овощей (кроме картофеля).
  • День 7: Щи, коричневый рис и фруктовый сок без сахара.

По словам Зерацки, суп предназначен в качестве сытного низкокалорийного основного продукта питания. Поскольку жидкости могут привести к сытости, как и капуста с клетчаткой, идея состоит в том, чтобы минимизировать голод и тягу к еде. Диета обеспечивает менее 1000 калорий в день с первого по третий дни, около 1000 или чуть больше в четвертый и седьмой дни и более 1200 калорий в пятый и шестой дни. Это намного ниже рекомендуемого диапазона от 1600 до 2400.

Было опубликовано несколько вариантов рецепта супа, но большинство из них включает капусту, лук, помидоры или томатный сок, сельдерей и морковь.

Как и в большинстве планов по снижению веса, здесь есть как полезные элементы, так и недостатки. Капустная диета - не исключение.

Плюсы:

Капуста относится к семейству крестоцветных овощей и содержит витамины Е и С, которые являются антиоксидантами, защищающими клетки от повреждений. Было обнаружено, что эти овощи защищают от рака груди и колоректального рака и уменьшают рост опухолей.

Кочанная капуста также богата клетчаткой, что полезно для похудения, так как сохраняет чувство сытости.

Благодаря тому, что суп содержит пищевые волокна, он помогает снизить уровень холестерина и избавиться от запоров.

Суп стоит относительно недорого, учитывая невысокую цену на капусту и небольшое количество необходимых ингредиентов.

Минусы:

Капуста обычно вызывает вздутие живота и метеоризм из-за высокого содержания клетчатки. Она также содержит раффинозу, сложный сахар, который трудно переваривать. Оба эти фактора могут вызвать у вас дискомфорт.

Диета строгая, разрешает только относительно мягкие продукты. Согласно Академии питания и диетологии, таких строгих диет следует избегать, поскольку отсутствуют важные питательные вещества.

Диета может вызвать слабость и утомляемость из-за низкокалорийности и низкого потребления белка.

Диета может привести к потере мышечной массы, поскольку это программа быстрой потери веса, которая может привести к потере веса воды и атрофии мышц. Большая часть веса, потерянного на этой диете, - это вес воды, и он, вероятно, будет восстановлен, когда человек, сидящий на диете, вернется к своему обычному приему пищи.

В зависимости от рецепта или вкусовых предпочтений человека, сидящего на диете, этот капустный суп может содержать большое количество натрия, что делает его опасным для людей с гипертонией и заболеванием почек.

Снижение веса, связанное с такими низкокалорийными диетами, обычно не является устойчивым.

здоровье
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