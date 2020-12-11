Потеря нюха: лечение и осложнения неприятного состояния

Иногда аносмию называют обонятельной слепотой. Состояние может быть постоянным или временным/Pixabay

Потеря нюха или аносмия - это неспособность или снижение обоняния. Это может быть постоянным или временным, в зависимости от причины.

В этой статье Главред рассмотрит определение, симптомы и причины аносмии, а также то, как она может быть связана с COVID-19.

Что такое аносмия?

Аносмия - это неспособность обонять. Некоторые люди страдают аносмией от рождения, тогда как другие со временем теряют обоняние.

Эксперты предполагают, что аносмия и гипосмия затрагивают около 3–20% населения. Гипосмия - это снижение обоняния.

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Иногда аносмию называют обонятельной слепотой. Состояние может быть постоянным или временным.

Обоняние - это сложный процесс, который включает взаимодействие между мозгом и носом. Когда человек вдыхает запах, воздух попадает в нос, и молекулы запаха прикрепляются к рецепторам на нерве, который ощущает запах, который называется обонятельным нервом.

Эти нервы выстилают обонятельный эпителий - ткань, выстилающую носовую полость. Когда молекулы запаха из окружающей среды стимулируют эти нервы, они передают сигналы в мозг.

Мозг получает обонятельную информацию и обрабатывает ее в запах, который человек может идентифицировать.

Признаки и симптомы

Когда у людей развивается аносмия, они могут заметить, что больше не чувствуют запахов.

С другой стороны, люди, родившиеся с аносмией из-за генетических различий, могут не осознавать, что у них аносмия, потому что у них никогда не было способности обонять.

Нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера, могут вызывать потерю обоняния.

Если люди, живущие с нейродегенеративными заболеваниями, осознают потерю обоняния, им следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Иногда аносмия - самый ранний признак нейродегенеративных заболеваний.

Когда человек больше не чувствует запаха, он не может улавливать предупреждающие запахи в продуктах питания и в окружающей среде. Люди, живущие с аносмией, могут испытывать более низкое качество жизни, связанное с социальным взаимодействием, едой и чувством благополучия.

Причины

Несколько факторов могут способствовать аносмии, в том числе:

наследственная аносмия

старший возраст

хронические заболевания носовых пазух, которые поражают полость носа или носовые пазухи

тяжелая травма головы

инфекции верхних дыхательных путей

нейродегенеративные заболевания

Наследственная аносмия

Некоторые люди могут унаследовать аносмию, что означает, что они страдают ею от рождения. Медицинские работники называют аносмию, не связанную с каким-либо другим заболеванием, изолированной врожденной аносмией (ВСА).

Однако исследователи идентифицировали только два гена, связанных с ICA. Ученым необходимо провести дополнительные исследования, чтобы узнать больше о генетической основе этого состояния.

Старение

С возрастом у людей ухудшается обоняние. Люди также могут потерять способность различать разные запахи.

Эксперты предполагают, что возможные причины потери обоняния у некоторых пожилых людей включают:

уменьшение нервных волокон и рецепторов в обонятельной луковице, части мозга, ответственной за обработку запаха

потеря сенсорных клеток в носу

ухудшение функций когнитивной обработки центральной нервной системы

Хронические заболевания носовых пазух

Люди с хроническими заболеваниями носовых пазух могут иметь одну из двух категорий заболеваний: проводящие или нейросенсорные.

Заболевание проводящих придаточных пазух носа относится к состояниям, которые влияют на воздушный поток, например:

носовые полипы

синоназальные опухоли

аллергический ринит или сенная лихорадка

отклонение перегородки

Люди с нейросенсорным заболеванием носовых пазух могут иметь повреждение или дисфункцию нервных путей между носом и мозгом. Некоторые состояния, которые могут повредить этот путь, включают вирусные заболевания верхних дыхательных путей и вдыхание токсинов.

Инфекция верхних дыхательных путей может составлять 43% нейросенсорной потери обоняния. Опухоли также могут вызывать нейросенсорную аносмию.

Токсины, которые могут способствовать аносмии, включают:

табак

запрещенные наркотики

токсичный пар

Нейродегенеративные заболевания

Некоторые нейродегенеративные заболевания, которые могут вызывать аносмию или некоторую степень потери обоняния, включают:

Болезнь Паркинсона

Болезнь Альцгеймера

Болезнь Хантингтона

боковой амиотрофический склероз

Идиопатическая аносмия

Иногда врачи не знают, почему у человека развилась аносмия. Это известно как идиопатическая аносмия.

Диагностика

Общие медицинские осмотры обычно не включают осмотр обоняния. Чтобы определить, есть ли у пациента аносмия, врач должен полагаться на него, чтобы он сам сообщил об утрате или изменении способности обоняния.

В целом эксперты предполагают, что самооценка обоняния специфична, но не чувствительна. Это означает, что люди могут не распознать аносмию, если они испытывают ее.

Анкеты для улучшения состояния здоровья могут помочь врачам лучше диагностировать аносмию.

Диагностические анкеты могут помочь выявить больше людей с аносмией, спрашивая как молодых людей, так и пожилых людей о любых изменениях, которые они испытали в своих обонятельных способностях, и о наличии фантомных ощущений запаха.

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Лечение

Принимая решение о наиболее подходящем лечении для человека, страдающего аносмией, врачи должны выбрать терапию, соответствующую его причине.

Люди с генетическими нарушениями могут захотеть изучить варианты лечения, такие как клеточная и генетическая терапия.

Если у человека развилась аносмия после инфекции, врачи могут порекомендовать прием глюконата цинка или тренировку запаха.

Людям с посттравматическими нарушениями обоняния, возникшими в результате травмы головы, также может помочь обучение обонянию.

Тренировка обоняния включает в себя интенсивное вдыхание четырех разных запахов два раза в день в течение нескольких секунд в течение как минимум 4 месяцев. Люди могут получить больше пользы от этой терапии, если они вдыхают различные запахи во время вращения в течение длительного периода тренировок.

Хирургическое вмешательство или прием кортикостероидов могут быть единственными доступными вариантами для людей с аносмией, возникшей в результате синоназальных нарушений. Врачи могут порекомендовать кортикостероидные препараты для лечения аносмии, вводимые либо в нос, либо внутрь.

Исследователи только показали, что местные интраназальные стероиды эффективны при аллергическом рините, особенно когда человек принимает их вместе с интраназальными антигистаминными препаратами.

Пероральные кортикостероиды могут быть эффективны при аносмии, хотя их доза и продолжительность остаются спорными.

Врачам может быть сложно предсказать, могут ли хирургические методы помочь при аносмии. Однако эндоскопическая хирургия носовых пазух может улучшить аносмию у некоторых людей.

Некоторые случаи аносмии могут разрешиться спонтанно без лечения. Это может произойти примерно у 32–66% пациентов с инфекцией верхних дыхательных путей.

Некоторые люди, живущие с аносмией, сообщают, что им трудно найти и получить надлежащую помощь в связи с их состоянием.

Частично проблема заключается в том, что некоторые люди, живущие с аносмией, испытывают трудности с обнаружением, идентификацией и различением состояния.

Осложнения

Люди, живущие с аносмией, могут иметь более низкое качество жизни. Потеря обоняния может повлиять на романтическую и сексуальную близость, потому что обоняние своего интимного партнера является частью чувственного опыта.

Время приема пищи также может быть менее приятным, если человек не чувствует запаха еды.

Аносмия тоже может быть опасной. Обычно обоняние человека может информировать его об опасности окружающей среды, например об утечке газа или наличии дыма. Способность чувствовать запах испорченной еды или ядовитых жидкостей может предотвратить случайное попадание токсинов в организм человека.

У людей, живущих с болезнью Альцгеймера или Паркинсона, могут развиться серьезные осложнения аносмии, включая недоедание, проблемы с безопасностью и повышенный риск смертности.

Отношение к COVID-19

Новый коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19, вызывает снижение обоняния и вкуса у многих пациентов.

Эти симптомы возникают на ранней стадии заболевания и иногда могут быть единственным распознаваемым симптомом у людей с вирусом SARS-CoV-2.

В исследованиях, которые исследователи провели ранее во время пандемии COVID-19, они сообщили, что аносмия встречается примерно у 5% людей с инфекцией SARS-CoV-2. Однако дальнейшие исследования во время пандемии показали более высокие показатели аносмии.

Гипотеза того, почему у некоторых людей с инфекцией SARS-CoV-2 развивается аносмия, заключается в генетических различиях в способности вируса прикрепляться к рецепторам в полости носа.

Это может определять инфекционность и распространение вируса. Исследователям необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы изучить эти результаты.

Если исследования подтвердят эту гипотезу, они могут помочь врачам лучше описать, какие группы населения более подвержены риску развития COVID-19, и могут помочь экспертам в области здравоохранения более эффективно управлять пандемией.

Люди с инфекцией SARS-CoV-2 обычно восстанавливают чувство вкуса и запаха через несколько дней или недель, но для некоторых это может занять гораздо больше времени.

Когда обращаться к врачу

Любой, кто осознает потерю или изменение обоняния, должен обратиться к врачу. В зависимости от причины аносмии врачи могут выбрать разные методы лечения. Они могут включать клеточную терапию, лекарства, обучение обонянию или хирургическое вмешательство.

Если человек думает, что он, возможно, подвергся воздействию нового коронавируса или испытывает симптомы COVID-19, ему следует самостоятельно пройти карантин и позвонить в местное управление здравоохранения для получения инструкций.