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Повышают ли яйца холестерин: эксперты дали ответ

2 марта 2021, 10:18

Взаимосвязь между холестерином из яиц и уровнем холестерина в организме сложна.

Яйца
Взаимосвязь между холестерином из яиц и уровнем холестерина в организме сложна. / pixabay

Яйца - это питательный и недорогой продукт питания во всем мире. Тем не менее, они долгое время вызывали споры из-за того, что их желтки содержат холестерин.

Взаимосвязь между холестерином из яиц и уровнем холестерина в организме сложна. Понимание того, как работает холестерин и его связь с потреблением яиц, может помочь человеку соблюдать здоровую диету, пишет Medical News Today.

В этой статье приводится обзор растущего числа доказательств того, что яйца действительно полезны для включения в рацион и не повышают уровень холестерина у большинства людей.

Также анализируется уровень холестерина в яйцах и предлагается рассмотреть несколько альтернативных вариантов яиц.

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Что такое холестерин и чем он вреден?

Печень естественным образом вырабатывает холестерин. Это жировое соединение в каждой клетке, и оно необходимо организму, чтобы оставаться здоровым.

Организму холестерин нужен для нескольких процессов. Это структурная молекула клеточных мембран, и она нужна организму для выработки желчи для пищеварения, витамина D и стероидных гормонов, таких как эстрогены и тестостерон.

Печень производит достаточно холестерина для удовлетворения потребностей организма. Однако человек также может потреблять холестерин в своем рационе. Если кто-то потребляет продукты с высоким содержанием холестерина, его печень реагирует замедлением выработки холестерина.

Это уравновешивает уровень холестерина и поддерживает его постоянным, а это означает, что диетические источники холестерина, включая яйца, обычно оказывают минимальное влияние на холестерин в крови.

Тем не менее, это воскообразное соединение имеет плохую репутацию из-за его связи с ишемической болезнью сердца и инсультом.

История холестерина и его влияния на здоровье человека сложна, отчасти потому, что существуют разные версии этой молекулы, которые по-разному действуют в организме. Они могут привести к здоровью или вреду для здоровья при изменении их уровня.

В рамках нормальных процессов в организме молекулы, называемые липопротеинами, соединяются с холестерином и переносятся в кровь.

Есть два основных типа холестерина, в зависимости от типа липопротеина, к которому они прикреплены. Это холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП).

Холестерин ЛПНП

Когда люди говорят о негативном влиянии холестерина на здоровье, они часто имеют в виду уровень общего холестерина и уровни, обычно известные как холестерин ЛПНП.

Это то, что люди считают "плохим" типом холестерина.

Если в крови человека слишком много холестерина ЛПНП, он может приставать к стенкам кровеносных сосудов. Со временем это накопление холестерина может образовывать бляшки, сужающие артерии. Это затрудняет кровоток, увеличивая риск сердечного приступа и инсульта.

Холестерин ЛПВП

Люди считают холестерин ЛПВП "хорошим" холестерином. Он помогает контролировать уровень плохого холестерина, транспортируя его в печень, которая перерабатывает или удаляет его из организма.

Яйца вредны для здоровья?

Большое количество недавних исследований показало, что потребление холестерина в рационе, например, при употреблении яиц, не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследования показали, что повышенные уровни общего холестерина и холестерина ЛПНП в крови связаны с негативными последствиями для здоровья, включая сердечно-сосудистые заболевания. Однако некоторые исследования показали, что употребление яиц не оказывает значительного влияния на уровень холестерина у большинства людей.

Фактически, некоторые исследования показали, что, хотя ежедневное употребление яиц может привести к незначительному увеличению ЛПНП, оно также увеличивает ЛПВП. Это означает, что отношение общего холестерина к ЛПВП, важный показатель сердечных заболеваний, остается неизменным.

В прошлом медицинские работники советовали людям ограничивать количество яиц или яичных желтков, которые они съедают, до трех в неделю. Обоснованием этой рекомендации было то, что яичные желтки содержат много холестерина.

Ранние исследователи неправильно поняли данные и ошибочно пришли к выводу, что диетический холестерин напрямую способствует повышению уровня холестерина в крови. Позже исследователи обнаружили, что это ложь.

Теперь, в свете последних данных, эксперты в области здравоохранения меняют свою позицию в отношении яиц. В своей публикации за 2015–2020 годы из Руководства по питанию для американцев была удалена рекомендация для людей ограничивать потребление пищевого холестерина до менее 300 миллиграммов (мг) в день.

Ряд недавних исследований подтвердили, что употребление яиц как часть здорового питания не увеличивает риск сердечных заболеваний.

В одном из этих исследований приняли участие 177 000 человек в 50 странах. Он не обнаружил значительной связи между потреблением яиц и уровнем холестерина, уровнем смертности или серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Исследование также не обнаружило существенной связи между количеством съеденных яиц и уровнем холестерина.

Исследование 2019 года, опубликованное в журнале Circulation, показало, что употребление яиц не связано с ишемической болезнью сердца. Более того, исследователи обнаружили, что замена красного и переработанного мяса рыбой, молочными продуктами или яйцами была связана с 20% снижением риска ишемии.

Американская кардиологическая ассоциация (AHA) в 2020 году опубликовала научное заключение, в котором сделан вывод о том, что здоровые люди могут безопасно есть целое яйцо в день. Они также одобрили употребление двух яиц в день для здоровых пожилых людей из-за общей питательной ценности и удобства яиц.

Информация о высоком уровне потребления яиц отсутствует, поскольку исследования, как правило, сосредоточены на потреблении одного или двух яиц в день.

Однако в одном тематическом исследовании сообщается, что 88-летний мужчина ел 25 яиц в день. Уровень холестерина в норме, здоровье хорошее. Имейте в виду, что эти результаты не демонстрируют, что употребление большого количества яиц в день полезно для всех.

Около 25% людей являются гиперреагирующими или некомпенсаторами. У этих людей есть тела, которые более чувствительны к диетическому холестерину, и потребление продуктов, богатых холестерином, может значительно повлиять на их уровень холестерина в крови.

Однако исследования показывают, что соотношение ЛПНП и ЛПВП остается стабильным после приема холестерина у гиперреагентов. Это означает, что даже несмотря на то, что уровень холестерина может повышаться в ответ на пищевой холестерин у гиперреагентов, эти изменения вряд ли увеличат риск сердечных заболеваний.

Кроме того, важно отметить, что, хотя большинство людей могут наслаждаться продуктами, богатыми холестерином, все люди разные. Людям с определенными генетическими мутациями, влияющими на их уровень холестерина, возможно, потребуется соблюдать диету с пониженным содержанием холестерина, чтобы поддерживать здоровый уровень холестерина в крови.

В целом кажется, что употребление яиц безопасно для большинства людей. Однако, как и все продукты, люди должны потреблять яйца в умеренных количествах и в рамках сбалансированной диеты.

Альтернативы яицам

Некоторые люди могут захотеть заменить яйца заменителями при выпечке и приготовлении пищи, возможно, потому, что они придерживаются веганской диеты или страдают аллергией на яйца или непереносимостью.

Заменители яиц без холестерина

Этот коммерческий, обработанный препарат обычно поставляется в картонных коробках и напоминает взбитые яйца. Поскольку он обычно содержит яичные белки, он не подходит для веганов.

Эти продукты-заменители также обычно содержат натуральные или искусственные красители и ароматизаторы, а также загустители, такие как ксантан и гуаровая камедь.

Яичные белки

Для невеганов яичные белки могут заменить цельные яйца. Доступны сушеные коммерческие версии, или люди могут использовать свежие яичные белки после удаления желтка.

Домашние заменители

Для веганов и тех, кто предпочитает использовать домашний заменитель яиц, доступны различные варианты.

Например, человек может использовать тофу в пирогах с заварным кремом или "яичницей-болтунью", бананы хорошо подходят для сладких и запеченных продуктов, а молотое льняное семя может действовать как загуститель вместо яиц.

здоровье
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