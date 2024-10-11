Появилась: Майхер на камнях томно всмотрелась в камеру

Надежда Мейер теперь появляется в социальных сетях исключительно в рекламных целях.

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Надя Мейхер продолжает молчать о войне / Коллаж Главред, фото Instagram/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер, которая сейчас молчит о войне в Украине, неожиданно появилась на своей странице в Instagram.

В последнее время звезда не часто балует своих поклонников новыми фото и практически ничего не пишет на своей странице. А с самого начала войны никто так и не услышал, что о ней думает бывшая солистка ВиаГры.

42-летняя Надежда позировала в костюме из кожи на фоне камней. "В единственном экземпляре", - эмоционально предупредила Мейхер.

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Кроме того, Мейхер призывно выгибалась и заглядывала в камеру.

Очевидно, что пост был сделан для того, чтобы прорекламировать свой собственный бренд.

Кто такая Надежда Мейхер? Надежда Мейхер – украинская певица, актриса кино, телевидения и мюзиклов, телеведущая, продюсер, поэтесса и дизайнер. Экс-солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра".

В 2014 году после начала войны в Украине Мейхер заявила, что надеется на мирное разрешение "конфликта", поскольку считает "россиян и украинцев братскими народами". Также отмечала то, что "она является аполитичной".

Избранник певицы – российский бизнесмен Михаил Уржумцев. Он является гендиректором компании Melon Fashion Group в Санкт-Петербурге, которая продолжает сотрудничать со страной-агрессорой РФ. Ранее мужчина заявлял, что надеялся, что "к осени 2022 года бизнес окончательно станет на ноги и оправится от давления санкций".

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Отметим, ранее Мейхер показала солнечный средиземноморский образ. Она выложила фото, где позирует в желтом платье в деревенском стиле.

А также известный фотограф Алина Квитка рассекретила, где сейчас пребывает бывшая солистка "ВИА Гра" Надежда Мейхер, которая замужем за российским бизнесменом.

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