Пойдет ли по плану учебный год в Украине под атакой новых штаммов COVID-19 - прогноз Комаровского

Евгений Комаровский / УНИАН

В условиях того, что в Украину постепенно проникают новые штаммы коронавируса COVID-19, известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский спрогнозировал, чего ждать в плане защиты от них в украинских школах.

"Есть такая американская организация CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) — один из самых авторитетных органов по принятию стратегических решений по здравоохранению. Как правило, позиция CDC даже более авторитетна по многим позициям, чем мнение ВОЗ. И если CDC принимает какое-то решение, то рано или поздно этому решению следуют все остальные страны мира C констатирует, что виртуальное обучение (онлайн-обучение) нанесло настолько серьезный ущерб ученикам и их родителям, что надо сделать все для того, чтобы дети вернулись в школу", - сказал он.

Кроме того, Комаровский дал несколько рекомендаций по поводу того, как в школах проще всего будет справиться с осенней атакой штаммов СOVID-19:

Учителя, вы должны быть вакцинированы. Вы своим примером должны показывать детям, что надо всем стремиться к вакцинации.

Все занятия, которые можно проводить на свежем воздухе, должны там проводиться. Поэтому нам надо пропустить осенние каникулы, и давайте уже зимой, когда будут метели, посидим уже тогда дома.

В классе должны быть термометр и гигрометр, и влажность воздуха должна быть от 40 до 60%. А температура не выше 22-х, а лучше - 18−20. И как только звенит звонок на перемену, тут же надо быстренько из класса выйти, все окна открыть.

Спонсоры и родители должны подумать над тем, чтобы в каждом классе висел прибор — датчик углекислого газа. Это уменьшит заболеваемость.

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Напомним, ранее Комаровский заявил о том, что коронавирус может передаваться аэрозольным путем.По его словам, вентиляция помещения и открытые форточки оказываются намного более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

Как позже говорил Комаровский, никаких специфических средств защиты детей от нового штамма COVID-19 "Дельта" нет.

Дети, как и взрослые, нуждаются в проветривании помещений и если есть малейшие сомнения в качестве вентиляции в помещениях, куда вы собираетесь идти с ребенком, лучше туда не ходить, подытожил педиатр.