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Правда ли щавель спасает от рака и можно ли его кушать много - исследования

20 июня 2022, 20:52

Насыщенный минералами и витаминами щавель может серьезно повредить почки.

Щавель
Чем полезен щавель и может ли вылечить рак / pixabay

Многие люди убеждены, что обычный щавель имеет лечебные свойства. В народной медицине его применяют как желчегонное средство, для остановки кровотечения, поднятия иммунитета и даже для профилактики рака.

Ученые убеждены, что щавель не только сохраняет фигуру, но и наполнен множеством веществ, необходим нашему организму.

Чем полезен щавель

Щавель может восполнить дефицит витаминов и наполнить организм минералами. Лишь 100 г листьев могут обеспечить:

  • 50% суточной нормы витамина С,
  • 28% от нормы витамина А,
  • 9% нормы витаминов В2 и В61,
  • 20% железа,
  • 15% калия,
  • 7% кальция.

100 грам листьев щавеля содержат всего 22 ккал, так что эта зелень поможет похудеть и сохранить фигуру. Листья можно использовать не только при добавлении к салатам, но также при приготовлении супов и соусов.

Щавель содержит различные полифенольные соединения, являющиеся натуральными антиоксидантами. Они защищают наш организм от разрушения клеток.

щавель
Чем полезен щавель и может ли вылечить рак / depositphotos

Что говорят ученые о действии щавеля на организм

Во время исследований ученые установили, что щавель можно будет использовать в создании новых препаратов.

Во время испытаний на крысах было установлено, что это растение помогает снизить артериальное давление. Таким образом, можно предположить, что щавель способен расширять сосуды и помогать в лечении гипертонии.

Эта зелень также может помочь людям с лишним весом. Доказано, что полифенольные соединения, стимулируют расщепление жиров, что помогает организму быстрее выводить их из организма. Экстракт щавеля также препятствует размножению бактерий благодаря все тем же фенольным соединениям.

Что немало важно, так это вероятность экстракт снижения риска образования тромбов. Щавель снижает способность тромбоцитов склеиваться и формировать сгустки. Это уменьшает риск развития инфаркта и инсульта.

Щавель препятствует заражению вирусами гриппа А и герпеса, а также снижает уровень холестерина.

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Способен ли щавель вылечить рак

Ученые обнаружили в листьях щавеля антрахиноны. Эти вещества добавляли к клеткам опухолей яичника, легкого, нервной системы и толстого кишечника.

Как выяснилось во время исследования, раковые клетки начали гибнуть под действием раствора из щавеля. Но это еще не все - они прекратили свою мутацию. Таким образом можно предположить, что щавель действительно можно использовать в целях профилактики от рака. Однако не нужно забывать, что в доказательной медицине это растение не является главным средством борьбы с раком.

щавель
Чем полезен щавель и может ли вылечить рак / depositphotos

Сколько можно есть щавеля и чем чревато его переедание

Не смотря на то, что щавель очень полезный и содержит мало калорий, есть его килограммами не стоит.

50 г листьев щавеля содержат 150 мг щавелевой кислоты, или оксалата. Употребление большого количества этого вещества (25 г оксалата или 8 кг щавеля) может тяжело повредить почки.

Ученые также отмечают, что много щавеля не нужно употреблять людям, которые имеют камни в почках. Также, например, при кишечных заболеваниях (болезнь Крона или язвенный колит) риск повредить почки значительно выше. Это связано с тем, что в таких случаях всасывание оксалатов гораздо усиливается, нежели у здорового человека.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, какой щавель является самым полезным.

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