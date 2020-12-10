Правильное питание зимой: диетолог назвала грубую ошибку

Эксперт посоветовала, что можно есть зимой.
Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Татьяна Кихтева предупредила, что зимой нельзя убирать из рациона овощи и фрукты – это абсолютно неправильно.
В зимний период стоит есть овощи, которые прошли термическую обработку, можно делать разные рагу, поделилась диетолог с Obozrevatel.
Собеседница отметила, что в меню можно добавить разную капусту, морковь, сельдерей, редьку и репу.
"То, что многие начинают убирать с рациона фрукты и овощи, – это абсолютно неправильно, потому что зимой вполне реально кушать в тех же количествах фрукты и овощи, которые мы кушаем летом…", – сказала эксперт.
- Ранее диетолог Светлана Фус говорила, что зимой нужно есть более калорийную пищу, поскольку организму необходимо расходовать много энергии на обогрев.
- Эксперт посоветовала есть каши, не отказываться от разных жиров и предупредила, что из-за сырых овощей "холоднее будет изнутри".
Автор: Екатерина Присяжнюк