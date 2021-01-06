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"Предотвращают раннюю смертность": названы овощи, продлевающие жизнь

6 января 2021, 22:14

Они "подавляют рост раковых клеток", предотвращая раннюю смерть.

Витамины,овощи
Они "подавляют рост раковых клеток", предотвращая раннюю смерть. / Pixabay

Здоровое питание является ключом к долголетию, борьбе с болезнями и доступно в каждом супермаркете, в который вы заходите.

"Если вы хотите жить дольше и быть здоровее, вы должны подпитывать свое тело продуктами, наиболее богатыми питательными веществами на планете", - сообщает Verywell Health.

Крестоцветные овощи называют "электростанциями", которые обладают "уникальной способностью" активировать естественную систему детоксикации организма.

Более того, было отмечено, что они "подавляют рост раковых клеток", предотвращая раннюю смерть.

Чтобы извлечь пользу из противораковых свойств, обнаруженных в овощах семейства крестоцветных, необходимо тщательно пережевывать их и есть в тертом, нарезанном, соке или смешанном виде.

"Также было обнаружено, что крестоцветный фитохимический сульфорафан защищает стенки кровеносных сосудов от воспалительных сигналов, которые могут привести к сердечным заболеваниям", - добавило Verywell Health.

Что такое крестоцветные овощи?

Клиника Кливленда определила список овощей семейства крестоцветных, а именно:

  • Руккола
  • Бок Чой
  • Брокколи
  • Брюссельская капуста
  • Капуста
  • Цветная капуста
  • Мангольд
  • Коллард и зелень горчицы
  • Редис дайкон
  • Хрен
  • Капуста
  • Кольраби
  • Редис
  • Рапини (брокколи раби)
  • Брюква
  • Репа
  • Васаби
  • Кресс-салат

Если вы хотите добавить в свой рацион больше овощей семейства крестоцветных, они отлично подойдут для жаркого, салатов, супов и рагу.

Здоровый тоже не значит мягкий; цветная капуста, например, может быть покрыта любой комбинацией поджаренного кунжутного масла, лимонного сока, соевого соуса, тмина, кориандра, аниса или перца чили.

Польза для здоровья крестоцветных овощей многочисленна, так как они содержат много:

  • Растворимая и нерастворимая клетчатка
  • Витамин C
  • Витамин B9 (фолиевая кислота)
  • Калий
  • Селен
  • Фитохимические вещества

Они также являются богатым источником глюкозинолатов, добавили в клинике Кливленда, которые "могут помочь в борьбе с раком".

Это подтверждается рядом исследований, которые показывают, что диета, богатая крестоцветными овощами, может снизить риск:

  • Рака молочной железы
  • Рака поджелудочной железы
  • Рака мочевого пузыря
  • Рака легких
  • Рака простаты
  • Рака толстой кишки

Начав с завтрака, диетолог Аннемари Абурроу предлагает добавить в кашу или мюсли две порции разных фруктов.

Предлагаются: изюм, курага, нарезанный банан, черника, клубника и малина.

Если вы хотите теплый завтрак холодным зимним утром, то теплая каша с тушеными яблоками и черникой, присыпанная корицей, станет лакомством.

Если вы хотите тост, из пюре из авокадо или банана получится вкусная начинка. К обеду сделайте сэндвич из непросеянной муки - независимо от начинки - нарезанным огурцом, помидорами, перцем и салатом.

Абурроу советует хорошо укомплектованную вазу с фруктами, чтобы стимулировать здоровый перекус, а если у вас есть время, вы можете приготовить овощные чипсы.

Для этого нарежьте свеклу, сладкий картофель или пастернак, а затем поместите их в духовку при 175 ° C на 20 минут.

Полезный омлет - еще один вариант, который включает в себя добавление лука, помидоров, перца, грибов, кукурузы, гороха или шпината - все они "очень хорошо работают".На ужин Абурроу советует добавлять в рис горох или кукурузу, чтобы увеличить потребление овощей.

Вы также можете добавить в кускус консервированные овощи, только убедитесь, что это консервированные овощи с водой, без добавления соли или сахара.

Жареный стир-фри - это простой способ добавить много овощей, даже замороженные овощи отлично подходят.

Овощные супы, салаты и рагу - отличный способ перекусить пятью днями.

здоровье
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