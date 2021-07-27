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Предупреждающие признаки рассеянного склероза: 10 ранних сигналов

27 июля 2021, 12:20

Тело атакует части вашего тела, которые жизненно важны для повседневного функционирования.

Мозг
Защитные оболочки нервных клеток повреждаются / tominsup / Flickr

Рассеянный склероз (РС) - это прогрессирующее иммунно-опосредованное заболевание, которое означает, что ваше тело ошибочно принимает систему, предназначенную для поддержания вашего здоровья, как атакующего.

Затем ваше тело атакует части вашего тела, которые жизненно важны для повседневного функционирования.

Защитные оболочки нервных клеток повреждаются, что приводит к снижению функций головного и спинного мозга.

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РС сопровождается очень непредсказуемыми симптомами, которые влияют на разных людей в разной степени и интенсивности.

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Некоторые больные рассеянным склерозом могут испытывать усталость и тошноту, в то время как другие могут испытывать паралич, потерю зрения и снижение функции мозга.

Часто симптомы у людей развиваются и со временем ухудшаются, в то время как другие могут видеть, как они приходят и уходят.

Периоды, когда симптомы ухудшаются, называются рецидивами.

Однако, когда симптомы исчезают или улучшаются, это называется ремиссией.

Каковы тревожные признаки рассеянного склероза?

Проблемы со зрением

Один из наиболее распространенных ранних признаков рассеянного склероза - проблемы со зрением.

РС может вызвать воспаление, которое может повлиять на зрительный нерв и нарушить ваше центральное зрение, что приведет к нечеткости или двоению в глазах, а также к потере зрения.

Цветовая слепота, боль в глазах, обычно возникающая при движении глаза, и вспышки света при движении глаза - другие распространенные явления.

В каждом четвертом случае рассеянного склероза первым заметным симптомом является проблема с одним из ваших глаз.

Усталость и слабость

Чувство усталости - еще один очень распространенный и неприятный предупреждающий знак для рассеянного склероза.

Утомляемость, связанная с рассеянным склерозом, описывается не как усталость, а как сильное чувство истощения, что означает борьбу за выполнение простейших задач.

Усталость значительно влияет на вашу повседневную жизнь и имеет тенденцию ухудшаться к концу дня, в жаркую погоду, после тренировки или когда вы больны.

Слабость - еще один ранний предупреждающий признак, который, по мнению пациентов с рассеянным склерозом, поначалу наиболее заметен в ногах.

Онемение и покалывание

Ненормальные ощущения - распространенный начальный симптом рассеянного склероза, который часто принимает форму онемения или покалывания в частях тела.

Эти ощущения часто распространяются на другие части тела в течение нескольких дней.

РС влияет на ваш головной и спинной мозг, что означает, что это может привести к рассылке противоречивых сообщений по вашему телу или к отсутствию каких-либо сигналов в целом: первое - покалывание, второе - онемение.

Чаще всего онемение возникает на лице, руках, ногах и пальцах.

Мышечные спазмы, скованность и слабость

РС может вызвать сильное и болезненное сокращение мышц и привести к спазмам.

Кроме того, рассеянный склероз может стать ригидным и устойчивым к движениям, что называется спастичностью, и может привести к ослаблению мышц.

Сообщается, что от хронической боли и непроизвольных мышечных спазмов страдает половина людей с рассеянным склерозом.

Проблемы с балансом и головокружение

Многие люди с рассеянным склерозом сообщают о головокружении и проблемах с координацией и равновесием.

Проблемы такого характера часто называют проблемами с походкой.

Люди с рассеянным склерозом часто чувствуют головокружение, головокружение или ощущение, будто их окружение крутится, особенно когда они встают.

К другим распространенным ранним предупреждающим признакам относятся:

  • Проблемы с мочевым пузырем, включая частое мочеиспускание, сильные позывы к мочеиспусканию или неспособность удерживать мочу.
  • Сексуальная дисфункция - мужчины, испытывающие проблемы с достижением или поддержанием эрекции, и им требуется больше времени для эякуляции или они не могут эякулировать.
  • Женщинам может быть трудно добраться до внутренних органов, и у них снижается вагинальная смазка и чувствительность. Представители обоих полов могут быть менее заинтересованы в сексе по сравнению с тем, как они были раньше.
  • Проблемы с кишечником, включая запор и недержание кишечника.
  • Проблемы с речью - многие люди видят, что их речь становится невнятной или трудной для понимания.
  • Проблемы с глотанием - некоторые люди с рассеянным склерозом в какой-то момент испытывают трудности с жеванием или глотанием.
здоровье
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